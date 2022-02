Man United Mercato : Manchester en concurrence avec Paris et le Real

Publié par Thomas G. le 25 février 2022 à 15:35

Man United est à la recherche d'un défenseur central. Les Red Devils veulent un joueur de Chelsea également sur les tablettes du Real et du PSG.

Man United Mercato : Les Red Devils pensent à Rüdiger

Manchester réalise à l’heure actuelle une saison décevante. Il n’y a pas de motif d’espoir pour United. Entre les scandales, les polémiques et les mauvais résultats, la saison des Red Devils n’a pas encore décollé comme elle le devrait. Éliminés en FA Cup et en Carabao Cup, il ne leur reste que la Ligue des Champions pour briller. Après un match compliqué, les Red Devils ont réussi à arracher le match nul à Madrid. En championnat, la menace Arsenal pointe le bout de son nez et la bataille pour la quatrième place sera dure jusqu’au bout.

Les prestations défensives du duo Varane-Maguire sont les reflets d’une équipe en proie au doute, la paire en défense centrale est friable. Les Mancuniens représentent la 9e meilleure défense de Premier League. C’est la raison pour laquelle les dirigeants multiplient les pistes à ce poste comme Manuel Akanji ou encore la dernière piste en date : Antonio Rüdiger. Le défenseur international allemand a l’avantage de bien connaître le championnat. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger est un tout autre joueur que les grands clubs s’arrachent, d’autant plus que son contrat expire dans 6 mois.

Concurrence du PSG et du Real

En effet les Mancuniens ne seront pas seuls sur le dossier Rudiger, le PSG et le Real sont aussi sur le coup. Le Paris Saint-Germain a fait la meilleure offre à l’ancien joueur de Stuttgart en lui proposant un contrat de 5 ans avec un salaire de 12 millions d’euros par an. Mais le Real Madrid serait la destination privilégiée d’Antonio Rüdiger qui rêve de jouer pour les Merengues. Néanmoins, il n’y a pas encore d’accord salarial entre le Real et le joueur allemand. Enfin, il ne faut pas oublier son club actuel, Chelsea, qui n’a pas dit son dernier mot pour garder l’un des cadres du vestiaire des Blues, devenu l’un des hommes forts de Thomas Tuchel.