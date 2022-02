PSG-ASSE : L’équipe de Pochettino avec un chamboulement au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2022 à 15:06

Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l'ASSE ce samedi soir. Découvrez l’équipe probable de Mauricio Pochettino.

Pochettino privé d'au moins cinq joueurs face à l’ASSE

Une semaine après sa seconde défaite de la saison en Ligue 1, le weekend dernier à Nantes (1-3), le Paris Saint-Germain accueille l’AS Saint-Étienne ce samedi soir au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait composer sans au moins cinq joueurs, notamment Édouard Michut qui s'est entraîné avec les U19 de Zoumana Camara ce vendredi en prévision du match de Youth League mardi prochain, selon Goal.

Pour accumulation de carton jaune, Marco Verratti est suspendu pour la réception des Verts de Pascal Dupraz tandis que quatre autres éléments des Rouge et Bleu sont concernés par des problèmes physiques selon le point médical publié par le PSG. Leandro Paredes est resté en soins pour une douleur aux adducteurs et la reprise de la course est envisagée en début de semaine prochaine.

Sergio Ramos poursuit son traitement et sa réathletisation pour une lésion du mollet droit et la reprise de la course est envisagée en milieu de semaine prochaine. Ander Herrera est lui en soins pour une gêne musculaire et reprendra l’entraînement la semaine prochaine. Et Layvin Kurzawa souffre d'un problème de dos et ne s'est pas entraîné cette semaine, comme l’a précisé son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Un milieu de terrain remodelé contre les Verts

En l’absence de son maître à jouer Marco Verratti, Mauricio Pochettino va donc innover au milieu de terrain face aux hommes de Pascal Dupraz. D’après les renseignements recueillis par le quotidien L'Équipe, le Paris Saint-Germain va évoluer dans un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts, devant Marquinhos et Kimpembe au centre, Nuno Mendes va s'occuper de côté gauche. En l’absence d’Achraf Hakimi, forfait de dernière minute « suite à une réévaluation musculaire du quadriceps », Pochettino devrait choisir entre Colin Dagba et Thilo Kehrer pour le poste d’arrière droit.

Danilo Pereira va être positionné en sentinelle avec Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum en relayeurs. En attaque, le trio offensif Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé (suspendu le 5 mars face à l’OGC Nice) sera aligné pour la dernière fois avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 9 mars prochain, au stade Santiago Bernabeu.

Le onze du PSG face à l’ASSE

Navas - Dagba/Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Pereira, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.