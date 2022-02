Nantes-PSG : Une première décision est tombée pour Marco Verratti

Publié par JEAN-LUC D le 21 février 2022 à 22:25

À l’instar de Leonardo, Marco Verratti a eu des mots très durs contre l’arbitre de Nantes-PSG. Mais ses propos ne resteront pas sans conséquence.

Le CNE saisit la commission de discipline pour Verratti

« Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes et qu’on ne puisse même pas parler avec l’arbitre ? On ne peut rien faire. Des fois, l’arbitre dit qu’on peut parler avec lui, ce (samedi) soir, on ne pouvait pas du tout. C’est le seul arbitre au monde qui fait les choses comme ça. On prend dix cartons jaunes. Normalement, un pénalty, c’est carton jaune et donc là, carton rouge (Appiah était déjà averti). Comment c’est possible de ne pas mettre carton jaune ? Je pense que les arbitres doivent prendre leurs responsabilités parce que là on s’est fait chier dessus par l’arbitrage. »

Au micro de Canal+, à l’issue de la victoire du FC Nantes (3-1), samedi soir au stade de La Beaujoire, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, a poussé un véritable coup de colère contre les décisions de l’arbitre de la rencontre, Mikaël Lesage. Et ce lundi soir, le quotidien L’Équipe assure que le Conseil National de l’Éthique (CNE) de la Fédération Française de Football a pris la décision de saisir la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Après son coup de sang, le protégé de Mauricio Pochettino pourrait donc en subir les conséquences.

Quelle sanction pour Marco Verratti après Nantes-PSG ?

Après la saisine de la CNE, Marco Verratti est donc attendu devant la Commission de discipline de la LFP concernant ses critiques acerbes contre l’arbitrage du match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Toujours selon la même source, Verratti risque une interdiction de plusieurs matches, ce qui pourrait être un gros coup dur pour les Rouge et Bleu.

Concernant Leonardo, lui aussi très remonté contre l’arbitrage, le directeur sportif du PSG ne sera probablement pas sanctionné puisque le Conseil National de l’Éthique de la FFF ne saisira pas la commission de discipline de la LFP à son propos, selon L’Équipe.

Une tendance confirmée par RMC Sport, qui rapporter que l’Italien risque une lourde sanction. « Le joueur du PSG risque de 3 (comportement blessant) à 5 matchs (comportement grossier) de suspension comme sanction de référence, selon le barème de l’instance. En revanche, le CNE a décidé de ne pas donner suite aux propos du directeur sportif Leonardo. »

Affaire à suivre donc…