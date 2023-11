Après Marco Verratti à l’été 2012, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, serait intéressé par un nouveau phénomène du football italien. L’Europe en parle.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi sur les traces du phénomène Francesco Camarda

Contrairement à Marco Verratti, arrivé incognito en juillet 2012, lui est déjà en train de se faire connaître à travers toute l’Europe. À seulement 15 ans, Francesco Camarda est déjà considéré comme un futur crack du ballon rond. Véritable renard des surfaces, le gamin de l’AC Milan affole les compteurs avec plus de 500 buts dans les équipes de jeunes avec une saison 2018-2019 au cours de laquelle il a marqué à 247 reprises. Des statistiques totalement hors du commun qui ont attiré l’attention de presque tous les grands clubs du vieux continent, notamment le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi.

En effet, selon les informations relayées par le site 90min, le président parisien aimerait récupérer rapidement l’attaquant des Rossoneri comme il l’avait réussi en arrachant Verratti à Delfino Pescara, en Serie B à l’époque. Mais la bataille s’annonce rude puisque Chelsea, Manchester City, Liverpool, le Real Madrid et le Borussia Dortmund sont aussi positionnés pour s’offrir les services de Francesco Camarda. Mais l’AC Milan compte bien résister pour conserver son joyau.

L’AC Milan prêt à se battre pour Francesco Camarda

Ne disposant pas encore de contrat professionnel avec le club lombard, Francesco Camarda aurait d’ores et déjà été contacté par Chelsea, Manchester City, Liverpool pour une signature en Angleterre. De son côté, le Paris Saint-Germain aurait également rencontré l’entourage du natif de Milan et tenterait de le convaincre de venir poursuivre son apprentissage en France. « Tous les grands clubs formateurs savent qui il est et ont frappé à la porte de Milan », a révélé Francesco Pietrella, journaliste de la Gazzetta dello Sport, dans des propos relayés par Ouest-France.

Face à la menace de plus en plus évidente de tous ces clubs dépensiers, l’AC Milan espère conserver son jeune avant-centre. D’après le média 90min assure que le clan Camarda ne serait pas contre l'idée de voir le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A à l’âge de 15 ans et 9 mois signer son premier contrat professionnel avec les Rossoneri. Mais il faudra attendre mars prochain et les 16 ans du partenaire d’Olivier Giroud.