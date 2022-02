OL Mercato: Succession Guimarães, un incroyable appel du pied tombe

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2022 à 18:36

Cet hiver, l' OL a perdu Bruno Guimarães, parti à Newcastle. En quête d’un nouveau milieu de terrain, Lyon vient de recevoir un appel du pied.

Adem Zorgane aimerait « bien porter le maillot de Lyon un jour »

Arrivé l'été dernier au Royal Sporting Club de Charleroi, Adem Zorgane est l’une des grosses révélations du championnat de Belgique. Sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal passé, mais également du LOSC et du RC Lens, l’international algérien de 22 ans est finalement resté en Jupiler Pro League.

Les dirigeants de l’ OL ayant notamment trouvé excessifs les 8 millions d’euros que son club réclamait pour le laisser filer. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Adem Zorgane rêve cependant de jouer pour l’équipe lyonnaise et ne s’est pas gêné pour le clamer lors d'une interview accordée au média Eleven Sports.

« L'OL ? C'est un club que j'aime trop ! En vrai, je suis supporter de Lyon en France. J'aimerais bien porter le maillot de Lyon un jour », a déclaré le natif de Sétif. Une déclaration qui risque de déchaîner des passions du côté de Lyon. Houssem Aouar, Tanguy Ndombele et Lucas Paqueta étant susceptibles de quitter l’effectif de Peter Bosz à l’issue de la saison. Mais les Gones devront compter avec la concurrence anglaise sur ce dossier.

OL Mercato : Wolverhampton vise aussi Adem Zorgane

Si la direction de l’ OL décide de revenir à la charge pour Adem Zorgane l’été prochain, Jean-Michel Aulas et les siens devraient faire face à la concurrence de Wolverhampton Wanderers sur cette piste. En effet, le site spécialisé Fennec Football révèle ce samedi que le club anglais a inscrit le nom de Zorgane sur ses tablettes pour cet été.

À la recherche de renforts au milieu de terrain, l’actuel 8e de Premier League aimerait s’offrir les services du joueur de Charleroi à l’issue de la saison en cours. Le média algérien explique notamment que l’entraîneur des Loups, Bruno Lage, surveille les performances de l’ancien pensionnaire de Paradou AC depuis un moment et aurait convaincu sa direction de le recruter l’été prochain.

Et même s’il a déclaré sa flamme à l’Olympique Lyonnais, Adam Zorgane ne serait pas non plus insensible à l’intérêt de Wolverhampton. Toujours selon la même source, il faudra encore 8 millions d’euros pour déloger le compatriote de Riyad Mahrez l’été prochain. L’OL, le LOSC et le RC Lens sont donc prévenus.