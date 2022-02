Barça Mercato : Un chèque de 40 M€ pour l’arrivée d’un défenseur

Publié par Timothée Jean le 28 février 2022 à 20:41

En quête de renfort défensif pour l’été 2022, la direction du Barça est prête à sortir le chéquier pour faire venir un défenseur de Naples.

Barça Mercato : Kalidou Koulibaly, la future recrue barcelonaise ?

Après un début de saison catastrophique, le FC Barcelone remonte la pente. Le Barça n’a plus perdu depuis le 20 janvier dernier et reste sur une série de sept matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Une montée en puissance à mettre au crédit d’un mercato hivernal très ambitieux. Avec les arrivées successives de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Torres et Aubameyang, sous l’impulsion de Xavi Hernandez, le Barça semble désormais mieux outillé pour retrouver son meilleur niveau en championnat et sur la scène européenne.

Mais ce n’est pas tout, de nouveaux renforts sont également attendus en Catalogne lors du prochain mercato. Si César Azpilicueta et Andreas Christensen, deux joueurs en fin de contrat avec Chelsea, sont annoncés au FC Barcelone, les dirigeants gardent aussi un œil avisé sur la piste Kalidou Koulibaly (Naples). Selon les dernières informations de Tuttomercatoweb, les Catalans comptent s’offrir le roc défensif sénégalais afin d’apporter du muscle dans sa charnière centrale où Gerard Piqué se rapproche de la retraite (35 ans).

Une offre de 40 millions d’euros pour son transfert

La direction du Barça suit Kalidou Koulibaly depuis de longue date et insiste donc pour sa venue. Toujours selon le média italien, les Blaugrana préparent une offre de 40 millions d’euros pour le déloger de Naples. Mais le club catalan sait que ce dossier sera très difficile en raison des dirigeants du Napoli qui n’ont pas l’intention de faciliter le départ de leur défenseur central. Kalidou Koulibaly reste une pièce incontournable au sein de la défense de Naples. Il a disputé 24 rencontres pour 2 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est lié au club napolitain jusqu’en juin 2023. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United ou encore Naples seraient également sur ses traces, ce qui risque de grimper les enchères.