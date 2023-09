Neymar, l’ancienne star du PSG, crée la surprise en qualifiant le football saoudien de meilleur que la Ligue 1 française. Ses déclarations suscitent débat et curiosité.

Arabie Saoudite : Aucun cadeau de Neymar au football français et la Ligue 1

Neymar Jr, l'attaquant brésilien de renommée mondiale, a fait une déclaration surprenante lors d'une conférence de presse avec la Selecao. Après son transfert devenu majeur du Paris Saint-Germain à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Neymar a qualifié la Saudi Pro League de meilleure que la Ligue 1 française.

« Le foot est le même là-bas, le ballon est aussi rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c’est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1 française. Les entraînements y sont intenses. J’ai soif de titres, j’ai envie de gagner avec mon club Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait, et peu importe ce que disent les gens », a déclaré l’ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG.

Neymar poursuit en ajoutant : « Ils disaient que la Ligue 1 française, c’était faible, mais c’est là où j’ai le plus souffert. (Rires.) Ça va être un Championnat intéressant (parlant de la Saoudi Pro League) et je suis sûr que vous allez regarder. (…) Je ne vais pas ressentir de difficulté d’adaptation. Je ne parle pas arabe, mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. »

La star de la Seleçao rajoute même « Je suis content de découvrir une nouvelle culture.» En ce qui concerne l’accueil royal qui lui a été réservé, le brésilien déclare « J’ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix et de ce futur qui se présente à moi. »

Ces commentaires de Neymar frustrent et provoquent les amateurs de football et du foot français en particulier. Les experts de ce sport, sur les plateaux de télévision français, ne manqueront pas de répondre à son analyse et sa comparaison audacieuse entre la ligue saoudienne et la Ligue 1 française.

La Saudi Pro League, futur meilleur championnat de football ?

Il faut noter que Neymar a joué pendant plusieurs saisons au PSG, club qu’il avait choisi principalement pour des raisons financières. Le brésilien s’était fait payer la clause libératoire de 222 millions d’euros au FC Barcelone par le club parisien, faisant de lui aujourd’hui encore le joueur le plus cher de l’histoire du football.

Son propos suscite l'étonnement dans la footosphère, même s'il confirme l’importance de l'argent dans ses choix de carrière. Autant il avait signé au Paris Saint-Germain pour raison économique, de la même façon il a rejoint le championnat saoudien pour gagner encore plus d'argent. Et son approche sur l’évolution du football saoudien n'est pas différente de celle des dirigeants saoudiens.

Les Saoudiens achètent plusieurs types de joueurs. Ils ont acquis des joueurs avec une forte notoriété comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar lui-même. À côté, ils ont aussi recruté Sadio Mané, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly ou encore Roberto Firmino qui sont toujours d’un très haut niveau. Les dirigeants du championnat saoudiens veulent, avec ce mélange de stars et de joueurs de haut niveau, attirer les amoureux du football vers la Saoudi Pro League. L’État saoudien n’hésite pour cela pas à soutenir les folies dépensières des clubs, parce que soucieux de capter plus de touristes du sport.

Neymar Jr est clairement un des ambassadeurs de cette politique sportive de l'Arabie Saoudite. Mohammed ben Salmane, le Premier ministre saoudien, avait promis de tout mettre en œuvre pour faire du championnat saoudien un des meilleurs au monde en quelques années.