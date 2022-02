Barça Mercato : Xavi fixe déjà deux priorités pour l'été

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 01:53

Alors que le FC Barcelone tourne désormais à plein régime, Xavi Hernandez vise du lourd pour le prochain mercato estival du Barça.

Xavi sur une piste XXL en attaque cet été

Xavi Hernandez semble enfin avoir trouvé la bonne formule avec le FC Barcelone. Dimanche, le Barça a aligné un troisième carton de suite. Opposés à l’Athletic Bilbao, les Blaugranas se sont imposés (4-0). Avec succès, le club catalan remonte à la 3e place de La Liga. Alors qu’un léger mieux est observé à Barcelone, son entraîneur songerait déjà au prochain mercato estival. Sport révèle à ce sujet que le successeur de Ronald Koeman vise encore du lourd en attaque après avoir recruté les Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. Le quotidien catalan assure que l’entraîneur barcelonais rêve toujours d’un transfert d’Erling Haaland l’été prochain. Dans ce dossier, le club espagnol devra notamment composer avec la concurrence du Real Madrid, du PSG et de Manchester City.

Le Barça sur un énorme coup en défense

Outre un nouvel attaquant, l’entraîneur du FC Barcelone attendrait également un nouveau défenseur central. Dans ce sens, la source assure que le Barça souhaite recruter Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais ne disposera plus que d’une année de contrat avec Naples cet été. Le club catalan aurait donc un joli coup à jouer avec le récent vainqueur de la CAN 2021. Cette piste serait d’autant plus validée par la direction des Culés qu’elle est jugée moins onéreuse que celle menant à Jules Koundé (FC Séville). La valeur marchande du Sénégalais de 30 ans est estimée à 45 millions d’euros sur Transfermarkt. Le défenseur central a rejoint le club parthénopéen en 2014. Le club italien devrait le céder cet été de peur de le voir partir libre dans un an lors de l’expiration de son contrat.