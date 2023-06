En attendant la réponse de Kylian Mbappé concernant une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2024, le PSG tente de réaliser sa plus grosse vente.

Mercato PSG : Marco Verratti affole l’Arabie saoudite

Après onze passés sous le maillot du Paris Saint-Germain, Marco Verratti réfléchirait de plus en plus à un changement d’air. Et d’après les informations relayées ce mercredi par le journal L’Équipe, des dirigeants d’Al-Hilal sont à Paris pour discuter de Verratti. Depuis plusieurs semaines, le club saoudien est intéressé par le milieu de terrain italien et en aurait fait une priorité après l’échec Lionel Messi.

Mais à en croire le journaliste Matteo Moretto, la formation saoudienne, qui vient de recruter Kalidou Koulibaly et Ruben Neves, n’est pas seule sur la piste menant à Verratti puisqu’Al-Ahli veut également convaincre le numéro 6 parisien de rejoindre ses rangs. « Les deux clubs saoudiens négocient avec le Paris Saint-Germain, mais pour le moment il n’y a pas d’accords », rapporte le journaliste du média Relevo. Pas forcément vendeur, le PSG pourrait toutefois se laisser convaincre par un gros chèque.

Mercato PSG : Le Paris SG vise un record avec Marco Verratti

Le spécialiste mercato Fabrizio Romano assure que l’intérêt des Saoudiens pour Marco Verratti est concret et sérieux. Les Saoudiens essaient d’ailleurs de convaincre le compatriote de Gianluigi Donnarumma. Même si les échanges ne sont pas facile à ce stade, le journaliste de Sky Sports ajoute que « les discussions auront à nouveau lieu dans les prochains jours pour Verratti tant côté joueur que côté club. »

De son côté, L’Équipe indique que le PSG se montre intransigeant sur ses demandes pour Verratti que Al-Hilal tente de le convaincre. Toutefois, la chaîne Sport Mediaset révèle que la direction du club de la capitale française ne serait pas ouverte à des négociations en dessous de 80 millions d’euros pour le transfert du champion d’Europe 2021. Toujours selon la même source, Al-Hilal proposerait à Marco Verratti un salaire de 20 millions d’euros par saison. Reste à savoir comment va se terminer ce dossier.