Arsenal Mercato : Duel avec Tottenham pour un grand défenseur

Publié par Thomas G. le 02 mars 2022 à 10:47

Arsenal et Tottenham veulent le même joueur, un jeune défenseur de Serie A. Mais les Gunners souhaitent remporter la mise dans ce dossier.

Arsenal Mercato : Wilfried Singo bientôt dans le nord de Londres ?

Les Gunners n'envisagent pas de laisser la concurrence se renforcer. En effet, ils préparent un plan pour empêcher Tottenham de signer un défenseur très prometteur. Le joueur en question est un défenseur ivoirien de 21 ans qui évolue au Torino. Il s’agit de Wilfried Singo.

Wilfried Singo est un arrière droit, international ivoirien qui est promis à un bel avenir. Ce jeune joueur est également suivi par la Juventus et le Milan AC. Ses qualités font de lui un joueur atypique. C’est un joueur très rapide capable de déborder balle au pied, il a également une très bonne qualité de centre ainsi qu’une qualité technique au-dessus de la moyenne. Arsenal préparerait une offre de 15 millions de livres pour convaincre le Torino de lâcher leur pépite pour le faire débarquer dans le nord de Londres. Cette stratégie rappelle celle entreprise par les Gunners l’été dernier au moment du transfert de Tomiyasu, de Bologne à Arsenal. En effet, le latéral droit japonais avait deux offres sur la table, celle de Tottenham et d’Arsenal, il a préféré Arsenal.

Wilfried Singo veut jouer la Ligue des Champions

Courtisé par de nombreux clubs, le jeune international ivoirien souhaite découvrir un nouveau challenge qui lui permettra de disputer la prochaine Ligue des Champions. À 21 ans, le latéral droit du Torino va quitter son club formateur. Sous contrat jusqu’en 2023, la transaction pour son transfert devrait avoisiner les 20 millions d’euros.

Les Gunners ne sont pas sûrs de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, au même titre que la Juventus et Tottenham. De plus, Wilfried Singo ne souhaite pas rejoindre le voisin ennemi pour le moment. D’après les médias italiens, les deux clubs les plus avancés sont le Milan AC et Arsenal, reste à savoir si les Gunners vont se qualifier en Ligue des Champions, car Wilfried Singo veut découvrir la Premier League.