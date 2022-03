AC Milan Mercato : Une grosse signature se prépare en attaque !

Publié par Thomas G. le 01 mars 2022 à 22:05

L'AC Milan est encore en course pour remporter son premier Scudetto depuis 10 ans. L'un des acteurs majeurs de la Serie A veut signer un nouveau contrat.

AC Milan Mercato : Les Rossoneri sont de retour

Les Rossoneri sont leader du championnat du Serie A avec Naples à l’aube du début du sprint final. Cette année, le titre de champion d’Italie va se jouer à trois, entre l’Inter, Naples et Milan. Ce retour au premier plan est dû en grande partie à la stratégie des dirigeants milanais, dictés par Paolo Maldini. Les investissements milanais ont payé, des joueurs comme Mike Maignan, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali ou encore Rafael Leão représentent le renouveau de l'AC Milan.

Accompagné par des joueurs expérimentés comme Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic ou encore Alessio Romagnoli, la jeunesse a pris le pouvoir. La dernière pierre à l’édifice de ce renouveau serait le titre de champion de Serie A. Ce savant mélange entre expérience et jeunesse permet au Milan AC de se battre pour les titres nationaux et de retrouver les joutes européennes avec la Ligue des Champions. Ce soir, Rafael Leão sera déterminant pour son club dans le derby milanais pour la demi-finale de la Coupe d’Italie. Une nouvelle occasion pour lui de prouver son nouveau statut de titulaire indiscutable.

Rafael Leão veut prolonger à l'AC Milan

Le jeune international portugais de 22 ans est étincelant cette saison avec les Rossoneri. Il réalise sa meilleure saison au niveau statistique. Le Portugais a déjà inscrit 8 buts cette saison en Serie A. L’ancien joueur du LOSC se sent bien ici, il s’est exprimé sur son avenir et a déclaré chez DAZN : « Je suis content d’être à l’AC Milan et je veux entrer dans l’histoire ici. J’aime vraiment ma vie avec ce club depuis trois ans. Mes avocats sont déjà en contact direct avec le club pour une prolongation. » Avec cette déclaration, l’ailier portugais scelle son avenir pour longtemps avec les Milanais.