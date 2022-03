ASSE Mercato : Saint-Etienne boucle une superbe signature au milieu

Publié par Thomas le 02 mars 2022 à 15:47

Le mercato de l' ASSE n'est pas encore terminé chez les Vertes, qui viennent d'enregistrer une signature importante au poste de milieu.

ASSE Mercato : L’équipe de Jérôme Bonnet se renforce

À l’instar de leurs homologues masculins, l’AS Saint-Etienne féminin ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière. Lanterne rouge de D1 Arkema après 15 journées de championnat, la formation ligérienne, emmenée par Jérôme Bonnet, connaît une passe délicate de 12 matches sans victoire dont 11 défaites. En pleine crise sportive et financière comme la section masculine, les Vertes ont néanmoins pu se renforcer cette semaine avec la signature d’une milieu de terrain américaine.

Comme le révèle l’AS Saint-Etienne sur son site internet, le club a officialisé la venue d’Abby Carchio en provenance de Keflavík en dans le championnat islandais. La joueuse de 24 ans a paraphé ce mercredi un contrat d’une saison et demi à l’ ASSE avec un objectif clair, maintenir Sainté dans l’élite à l’issue de la saison. La néo-stéphanoise s’est exprimé à l’occasion de sa signature, indiquant sa forte envie d’aider le club pour la fin de saison.

" Je suis vraiment excitée à l'idée d'être ici. C'est vraiment différent des États-Unis et j'ai hâte de pouvoir contribuer à atteindre l'objectif collectif qu'est le maintien en D1 Arkema. Individuellement, je travaille pour continuer d'améliorer mon jeu, mais rester en D1 est ma priorité et celle du groupe. " Passée également par la Lituanie, Abby Carchio n’a jamais connu le championnat de France, une grande première donc pour l’Américaine qui pourrait débuter lors de la prochaine journée contre l'ogre lyonnais, leader du classement avec 45 points.

Moins de réussite que chez les hommes

Si Pascal Dupraz réussit semaine après semaine à sortir l’AS Saint-Etienne du chaos sportif et de la descente en Ligue 2, la tâche s’avère plus complexe pour son compère Jérôme Bonnet. Tout juste sonnées d’une défaite 3-0 contre les Girondins de Bordeaux, les Vertes ont encore 7 matches pour recoller au classement et dépasser ses principaux concurrents comme Issy ou Soyaux.