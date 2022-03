OL Mercato : Bosz se prononce sur ses recrues hivernales

Publié par ALEXIS le 03 mars 2022 à 00:27

Peter Bosz a encensé les deux recrues hivernales de l’ OL, ce mercredi, en conférence de presse, avant le match de Ligue 1 contre le FC Lorient.

OL Mercato : Bosz satisfait de Ndombele et Faivre

L’ OL affronte le FC Lorient, au stade du Moustoir, vendredi (21h), en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. À deux jours de ce match, Peter Bosz s’est présenté en conférence de presse, pour évoquer cette rencontre. Lors de son rendez-vous face au média, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été invité à porter un jugement sur les débuts de Tanguy Ndombele et Romain Faivre, deux recrues arrivées à Lyon cet hiver.

« Ce que je peux dire c'est que les deux (Ndombele et Faivre) se sont très vite adaptés à notre jeu », a-t-il déclaré. Pour Tanguy c'est peut-être plus facile, mais Romain s'est lui aussi adapté à notre façon de jouer. Le plus important c'est qu'il apporte quelque chose en plus. Je suis très content d'eux », a noté Peter Bosz.

Le retour de Boateng annoncé contre le FC Lorient

En dehors de son opinion sur les prestations des deux milieux de terrain, Peter Bosz a annoncé la présence de Jérôme Boateng dans son groupe à Lorient. Ce dernier n’a plus joué avec les Gones depuis son match raté à Monaco et une défaite de l’ OL (2-0). Écarté du groupe lyonnais, le défenseur allemand était absent lors de la victoire sur l’OGC Nice (2-0) et le match nul contre le RC Lens (1-1). Dimanche dernier, il était resté sur le banc de touche face au LOSC (0-1).

« Jérôme Boateng peut postuler, jouer contre Lorient. Il s'entraîne bien, je n'ai rien à dire là-dessus, il n'y a pas de problème. […] On a six défenseurs centraux pour deux positions. Tout le monde veut jouer, être dans le groupe, mais c'est un choix d'entraîneur », a fait savoir le technicien néerlandais de l’ OL.