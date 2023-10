Après deux défaites de suite en Ligue 1, le FC Lorient se rend à Lyon dimanche. À quelques jours de la rencontre, le FCL compte trois absents à l'entraînement.

FC Lorient : Le Goff, Dieng et Tosin absents de l'entraînement mercredi

C'est un scénario qui se répète inlassablement depuis quelques semaines. Mercredi, Régis Le Bris avait à sa disposition un groupe diminué pour la séance collective. L'entraîneur lorientais a dû faire sans Aiyegun Tosin, Vincent Le Goff et Bamba Dieng comme le rapporte Ouest-France, de quoi susciter quelques incertitudes à trois jours d'un déplacement au Groupama Stadium pour défier l'OL, la lenterne rouge du championnat.

Si les deux premiers cités sont visiblement ménagés par le staff, Bamba Dieng souffre quant à lui toujours des adducteurs, et peine à se rétablir. L'attaquant sénégalais a déjà raté 5 matchs cette saison, et semble bien parti pour être de nouveau forfait à Lyon. En ce qui concerne Romain Faivre, absent mardi, l'ancien lyonnais était bien présent avec ses coéquipiers, et devrait faire son retour au Groupama Stadium dimanche face à ses anciens coéquipiers.

Une réaction attendue face à l'OL

Le FC Lorient ne peut pas se permettre de reproduire une prestation similaire à celle de la semaine dernière au Moustoir contre le Montpellier HSC. Dominé durant la quasi-totalité de la rencontre, les Merlus se sont logiquement inclinés 3-0, et sont désormais dans la zone de relégation avec une triste 16e place.

Un sursaut d'orgueil est attendu dimanche prochain à Lyon, face à un adversaire qui n'a toujours pas gagné la moindre rencontre depuis le début de la saison. La priorité pour les Lorientais sera de corriger les nombreuses erreurs défensives, car en l'espace de deux matchs, les hommes de Régis Le Bris ont encaissé un terrible total de 8 buts.