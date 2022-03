Stade Rennais Mercato : Le SRFC à la lutte avec le LOSC pour un milieu !

Publié par Thomas le 03 mars 2022 à 12:26

Le mercato estival du Stade Rennais est lancé. Après un hiver timide en termes de transferts, le SRFC pourrait frapper un joli coup en Ligue 2.

SRFC Mercato : Une sensation du FCNL dans les plans rennais

Véritable sensation de Ligue 2 BKT, Warren Bondo devrait rapidement faire parler de lui dans notre championnat. En fin de contrat cet été avec l’AS Nancy Lorraine, son club formateur, le joyau de 18 ans est courtisé par un certain nombre de clubs de Ligue 1, dont le Stade Rennais, qui surveille avec attention la situation du milieu de terrain. Connu pour sa faculté à dénicher des pépites partout en Europe (Sulemana, Doku, Majer...), Florian Maurice n’a pas manqué d’inscrire le nom de l'international U19 dans sa short-list pour cet été.

Plus jeune joueur à avoir signé professionnel avec le club lorrain, Bondo connaît une fin d’aventure délicate chez l’actuel lanterne rouge de Ligue 2. Refusant de prolonger dans son club formateur, Warren Bondo a été mis au placard par Nancy et son coach Albert Cartier, ne disputant que quelques bouts de rencontres ces derniers mois.

" Je voulais initialement prolonger l’aventure avec mon club formateur parce que je me sentais redevable. Les discussions avec le président ne se sont pas décantées, aucun accord n'a été trouvé. La situation sportive du club n’a pas arrangé les choses. Ensuite, le président a voulu me libérer en fin de mercato, il voulait que je parte, mais moi, je voulais re-signer. Je voulais une chose : tomber d’accord sur tout et prolonger. Ça ne s’est pas fait, du coup, j’ai été mis de côté ", a récemment expliqué le milieu de terrain, qui voit chaque semaine de nouveaux courtisans toquer à sa porte. Car si l’intérêt du SRFC pour le jeune Nancéen est réel, le club breton voit cependant une forte concurrence se présenter devant lui.

Le LOSC, l'OGC Nice et l'AS Monaco sur le coup

À l’instar de la pépite brésilienne Endrick (15 ans, Palmeiras), récemment apparue dans le viseur du Stade Rennais, Florian Maurice devra se défaire d’une concurrence accrue pour Warren Bondo, qui plait grandement à plusieurs cadors de notre championnat. À en croire le journaliste Alexis Bernard, le milieu de terrain est courtisé par l’OGC Nice et l’AS Monaco, deux clubs friands de jeunes talents en devenir. D’après la source, le LOSC se serait également immiscé dans la course au joueur, de quoi entrevoir un été agité en France autour du natif d'Evry.