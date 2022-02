Stade Rennais Mercato : Real Madrid, une pépite s'éloigne du SRFC !

Publié par Thomas le 01 février 2022 à 17:15

Sensation au Brésil, Endrick est lorgné de près par le Stade Rennais mais aussi le Real et le Barça. Dans cette lutte acharnée, le SRFC n'a pas l'avantage.

SRFC Mercato : Endrick "aime beaucoup le Real Madrid"

Très discret cet hiver sur le marché des transferts, le Stade Rennais a focalisé ses efforts sur le dégraissage, offrant des bons de sortie à plusieurs de ses indésirables. C’est essentiellement en attaque que Florian Maurice a acté ces derniers jours des départs, que ce soit Matthis Abline au Havre ou plus récemment Junior Kadile à Famalicao (D1 portugaise). Si le mercato s’est avéré calme chez les Rouge et Noir, un nom a néanmoins tourné autour du Roazhon Park, celui de Endrick, prodige brésilien de Palmeiras.

Le joueur de 15 ans, auteur d’une Copinha (championnat des U20) sensationnelle avec 6 buts en 4 rencontres, a éveillé l’intérêt de plusieurs gros clubs en Europe. Si le Real Madrid, le Barça et des clubs anglais supervisent actuellement le joyau de Palmeiras, c’est bien le Stade Rennais, qui s’est en premier positionné pour enrôler l'attaquant. Seulement, si l’intérêt du SRFC pour Endrick est toujours d’actualité, ce dernier aurait fait part du club de ses rêves et il se trouve bien loin de Bretagne.

Dans une interview exclusive réservée au journal Marca, l’attaquant brésilien a déclaré ce mardi être fan de l’actuel leader de Liga. " J’aime beaucoup le Real Madrid grâce à Crisitano Ronaldo. " Grand fan du quintuple Ballon d’Or, Endrick a expliqué vouloir suivre ses pas dans les années à venir. " Cristiano Ronaldo est mon idole, c’est un homme spectaculaire, un phénomène. Je dois suivre ses traces ", a-t-il confié au média pro-madrilène.

Vinicius proche du jeune talent

Comme Endrick, Vinicius Junior, désormais incontournable au Real Madrid, a lui aussi connu une visibilité très jeune dans son club au Brésil. Recruté à 17 ans par les Merengues, au nez et à la barbe du PSG ou Barcelone, Vinicius connaît bien la jeune pépite de Palmeiras avec qui il échange régulièrement. Dans l’entretien accordé à Marca, Endrick dévoile que le joueur du Real lui aurait envoyé personnellement un maillot cette saison, preuve de leur amitié naissante. " Vinicius est dans un très gros moment et il m’a envoyé ce maillot. Je l’ai beaucoup soutenu et le Real Madrid aussi pour qu’ils remportent une autre Ligue des Champions. Je le remercie et je l’attends ici à Palmeiras je dois lui envoyer un maillot signé. " Difficile de signer au FC Barcelone après ça...