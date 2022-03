Barça Mercato : Barcelone proche de signer deux énormes joyaux !

Publié par Thomas le 03 mars 2022 à 14:26

En pleine reconstruction de son effectif pour 2022, le Barça serait proche d'une double signature, de quoi assurer l'avenir du club catalan.

Barça Mercato : Un milieu et un défenseur prolongés

Tout s’emballe au FC Barcelone. Après son mercato hivernal ambitieux, l’actuel 4e de Liga renoue avec le succès et le beau jeu, sous l’impulsion de son nouvel entraîneur Xavi. Victorieux et avec la manière de l’Athletic Bilbao dimanche dernier, les Blaugranas peuvent rêver d’une qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison et ainsi préparer son prochain mercato estival sans contraintes. Dans sa volonté de transformer son effectif pour les années à venir et retrouver son hégémonie européenne, le Barça s’est récemment lancé dans une campagne de prolongation de ses plus grandes promesses.

À l’instar de Pedri ou encore Ansu Fati il y a quelques mois, les Catalans devraient acter la prolongation de contrat de deux énormes joyaux, le défenseur Ronald Araujo et le milieu Gavi. D’après le journaliste Ekrem Konur, les deux joueurs barcelonais devraient parapher leurs nouveaux contrats respectifs d’ici la fin du mois de mars. Une opération que Joan Laporta et surtout Xavi, souhaitent boucler au plus vite aux vues de la forte concurrence des clubs étrangers sur le dossier.

De gros cadors à l’affût de Gavi et Araujo

Encore inconnu la saison passée en Europe, Pablo Martín Páez Gavira dit Gavi fait trembler la planète football, battant au passage tous les records de précocité. Titulaire indiscutable au Barça sous Xavi et même en sélection nationale, le jeune milieu de 17 ans fait figure d’ovni aux yeux des observateurs. Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Blaugranas, la perle espagnole a toujours clamé son envie de rester dans son club formateur. Sa situation délicate a néanmoins attiré l’œil de gros poissons comme Manchester City où Pep Guardiola rêve de l’enrôler.

Si Gavi pourrait prolonger dans les prochains jours au FC Barcelone, la situation est cependant plus complexe pour son compère uruguayen de la défense, Ronald Araujo. Également très attaché au club catalan, le défenseur central ne s’est toujours pas mis d’accord financièrement avec ses dirigeants, retardant à chaque fois l’échéance d’une prolongation. Jugé intouchable par Xavi cette saison, l’international uruguayen a récemment reçu une approche de Manchester United qui lui proposerait un salaire défiant toute concurrence. Néanmoins, la tendance reste à une prolongation du joueur de 22 ans, qui pourrait donc intervenir ces prochaines semaines.