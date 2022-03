Nice - PSG : Sauveur du Gym Delort envoie du lourd sur Galtier

Publié par Ange A. le 06 mars 2022 à 01:05

Auteur du but de la victoire de Nice contre le PSG, Andy Delort s’est exprimé au sujet de Christophe Galtier, le coach du Gym.

Coaching gagnant de Galtier, Delort sauveur de Nice

L’OGC Nice retrouve provisoirement sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Le Gym a signé une victoire sur le PSG samedi à l’Allianz Riviera. Les Aiglons se sont imposés sur le plus petit des scores face au leader du championnat. Remplaçant au coup d’envoi, Andy Delort (88e) a permis aux siens de dompter les Parisiens, privés de Kylian Mbappé (suspendu). Héros du club azuréen, l’attaquant algérien s’est réjoui de la performance de son équipe. « Le sprint final d’une belle saison commence, et on attendait notre match référence donc l’avoir maintenant, c’est parfait [sourire]. On est très contents, le public était au rendez-vous, c’est vraiment une belle soirée à vivre », s’est félicité le buteur niçois au micro de Canal Plus.

Les éloges de Delort envers Galtier

Avec ce succès, Christophe Galtier a confirmé qu’il est la nouvelle bête noire du Paris Saint-Germain. Le technicien de 55 ans ne s’est plus incliné face au PSG en championnat depuis janvier 2020. Cette saison, il avait déjà sorti les Parisiens en huitièmes de finale de la Coupe de France. Le technicien marseillais a réalisé un coaching gagnant avec l’entrée fructueuse d’Andy Delort. Interrogé au sujet de son entraîneur, l’avant-centre de 30 ans a versé dans le dithyrambe.

« Il est trop fort, ce n’est plus un secret. Le meilleur coach de Ligue 1, et j’espère qu’il va rester avec nous longtemps », a lancé l’Algérien. Arrivé de Lille après son sacre en championnat, Galtier s’est engagé avec l’OGCN pour trois saisons, soit jusqu’en 2024. Finaliste de la Coupe de France et actuel dauphin de Paris, il remplit son contrat pour ses débuts à Nice.