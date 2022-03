Real Madrid-PSG : L’UEFA apporte une bonne nouvelle au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2022 à 20:46

Mercredi soir, le PSG sera sur la pelouse du Real Madrid. Deux jours avant ce choc européen, l’UEFA a annoncé une première décision importante.

L’arbitre de la rencontre Real Madrid-PSG désigné !

L'UEFA vient de dévoiler le nom de l'arbitre du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, mercredi à 21h, au stade Santiago Bernabeu. Il s’agit du Néerlandais Danny Makkelie. Arbitre expérimenté, cet homme de 39 ans n'a pas officié les deux équipes cette saison, mais le PSG le connaît bien pour avoir déjà évolué sous ses ordres à deux reprises.

Notamment la saison dernière contre le RB Leipzig (1-0) et le Basaksehir (5-1). Toujours selon l’UEFA, Danny Makkelie sera assisté par ses compatriotes Hessel Steegstra et Jan de Vries. L’Italien Daniele Chiffi jouera le rôle de 4e arbitre. La VAR sera l’affaire de deux autres italiens, Marco Di Bello et Massimiliano Irrati.

La bonne nouvelle avec Makkiele au sifflet, c’est que le PSG et ses joueurs, notamment Marco Verratti, pourront s’attendre à moins de cartons jaunes au cours du match. En effet, si la moyenne en France est de 3,68, l’arbitre international FIFA a donné 3,12 jaunes par match en moyenne, durant sa carrière dans le championnat italien, en Ligue des Champions et en Europa League. Une moyenne très basse qui fait de cet homme un juge tolérant sur le terrain.

Un visage également bien connu du Real Madrid

Danny Makkelie a également déjà arbitré le Real Madrid. Il était ainsi présent pour un huitième de finale de l’équipe espagnole contre l’Atalanta Bergame et une demi-finale contre Chelsea, respectivement pour une victoire et un nul des Merengues. Durant le Final 8 de la Coupe aux grandes oreilles en août 2020, Makkelie était le juge de l’exploit de l’Olympique Lyonnais de Bruno Genesio face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo (3-1), en quart de finale.

Selon les statistiques d’Opta, malgré sa victoire du match aller (1-0), le club de la capitale devra faire attention mercredi face aux hommes de Carlo Ancelotti puisqu’il ne s'est qualifié que cinq fois sur huit après s'être imposé lors de la première manche de la double confrontation.