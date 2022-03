Arsenal Mercato : Tottenham, les Gunners s'intéressent à un crack

Publié par Thomas G. le 08 mars 2022 à 21:05

Arsenal est à la lutte avec son pire ennemi, Tottenham, pour un latéral droit remarqué de 21 ans, évoluant à Nottingham Forest.

Arsenal Mercato : Les Gunners veulent Djed Spence

Le hasard fait bien les choses. Djed Spence a affronté Arsenal en janvier, puis a affronté Tottenham il y a quelques semaines. Aujourd’hui, ces deux clubs souhaitent le recruter. Le natif de Londres fait une très bonne saison avec Nottingham Forest où il est actuellement prêté par Middlesbrough.

Ses performances ont attiré l’attention sur lui, à commencer par ses adversaires. Gabriel Martinelli, l’ailier brésilien d’Arsenal, était très élogieux lorsqu’il s’agissait d’évoquer le meilleur adversaire qu’il avait affronté. Il a déclaré pour The Athletic : " En réalité, c'était le gars de Nottingham Forest, Djed Spence, contre qui j'ai joué en FA Cup. Il est très fort, bon avec le ballon, calme et rapide. J'ai été surpris, c'est un très bon joueur. "

Un honneur pour Djed Spence étant donné que Martinelli a affronté des défenseurs comme Virgil Van Dijk, Thiago Silva ou encore Ruben Dias. C’est dire à quel point le joueur est remarquable cette saison. Les médias anglais ne sont pas avares de superlatifs lorsqu’ils évoquent Djed Spence, ils parlent du nouveau Alphonso Davies. Djed Spence a inscrit cette saison 4 buts et délivré 2 passes décisives.

Djed Spence est convoité de toutes parts

Selon le média anglais Express, les Spurs souhaitent enrôler un nouveau latéral droit à cause du flop Emerson. Le latéral brésilien, arrivé du Barça, a plus de mal que prévu à s’habituer au championnat anglais, un départ est déjà envisagé. Par ailleurs, les Gunners veulent un nouveau latéral droit pour concurrencer Takehiro Tomiyasu. Le latéral portugais Cédric Soares ne fait pas le poids pour la direction d'Arsenal et sera prié de partir cet été. Les Gunners sont également intéressés par le latéral international ivoirien, Wilfried Singo.

Singo et Spence sont deux latéraux droits, jeunes qui sont en adéquation avec le nouveau projet d’Arsenal, qui consiste à acheter de jeunes talents prometteurs pour qu’ils atteignent leur potentiel avec Arsenal. Enfin, le Bayern Munich est aussi intéressé par le joueur. Les Bavarois veulent recruter un joueur du même profil qu’Alphonso Davies pour le faire jouer arrière droit.