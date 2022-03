Real Madrid-PSG : Mbappé, nouveau coup de théâtre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 18:05

À quoi ressemblera l'équipe du PSG, mercredi soir, face au Real Madrid ? À la veille du 8e de finale de Ligue des Champions, des interrogations persistent.

Real-PSG : Pochettino s'interroge pour Mbappé

De l’incertitude à l’optimisme, et maintenant de l’optimisme au doute pour Kylian Mbappé. À un peu plus de 24 heures d’un match crucial de Ligue des Champions contre le Real Madrid, la situation de l’international français préoccupe toujours du côté des Rouge et Bleu. Victime d’un coup violent de son coéquipier Idrissa Gueye hier à l’entraînement, l’attaquant de 23 ans avait été annoncé incertain pour ce match avant que la tendance ne soit inversée quelques heures après.

Un médecin espagnol a même confirmé les informations de RMC Sport assurant que Mbappé pourra bel et bien tenir sa place dans le groupe de Mauricio Pochettino contre les Merengues. Seulement, le journal italien Il Corriere dello Sport révèle ce mardi après-midi que l’entraîneur du PSG ne semble pas totalement rassuré sur la capacité physique de son numéro 7 à jouer à 100% de ses moyens mercredi soir au Santiago Bernabeu.

Mauricio Pochettino se poserait des questions sur le temps que l’enfant de Bondy pourra tenir dans ce choc et l'intensité qu'il pourra mettre dans ses duels durant la rencontre. Le successeur de Thomas Tuchel serait également inquiet sur le fait que les joueurs de Carlo Ancelotti pourraient particulièrement visés Mbappé, le sachant diminué après son alerte de lundi. Le média transalpin révèle donc que le technicien argentin serait en train de réfléchir à la possibilité de laisser l’ancien monégasque sur le banc et le lancer dans le match. Et Pochettino ne serait pas le seul à avoir des doutes sur l’état physique de Mbappé pour ce choc.

Ludovic Obraniak est sceptique pour Kylian Mbappé

Après le coup qu’il a reçu à l’entraînement lundi après-midi, Kylian Mbappé ne sera pas à 100% mercredi soir, au stade Santiago Bernabeu, face au Real Madrid. C’est la conclusion qu'a apporté Ludovic Obraniak sur la chaîne L’Équipe. L’ancien milieu de terrain du LOSC estime que la petite blessure du buteur du PSG ne lui permettra pas de tenir sa place face aux Madrilènes durant 90 minutes.

« Il a été touché au niveau du coup du pied. Il y a beaucoup de petits os dans cette zone, ce qui peut amener des micro-fractures. En gros, dans son cas, il n’y a pas de fracture, mais c’est extrêmement douloureux », a expliqué le consultant sportif qui ne se montre pas du tout optimiste pour la participation pleine et entière de Mbappé au huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris SG.

« Après, s’il y a une part de chance dans ce malheur, c’est que c’est le pied gauche. Si ça avait été le pied droit, sa participation aurait été exclue directement. Le contact avec le ballon est très douloureux dans cette zone et en moins de 48 heures, c’est impossible de calmer la douleur. Cela est moins préjudiciable que ce soit le pied d’appui », a ajouté Ludovic Obraniak.