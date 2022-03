Real Madrid-PSG : Pochettino annonce sa première grande décision !

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 07:05

Mauricio Pochettino et le PSG s'apprêtent à affronter le Real Madrid. Avant ce rendez-vous européen, l'entraîneur parisien a annoncé une décision forte.

Sergio Ramos forfait contre le Real, mais dans le groupe pour le voyage à Madrid

Avant de prendre l’avion pour Madrid en vue du choc contre le Real, l’entraîneur du PSG s’est confié à pour l'agence EFE ce lundi. L’occasion pour Mauricio Pochettino d’annoncer sa première décision forte pour ce grand rendez-vous européen tant attendu. Le technicien argentin a notamment assuré que Sergio Ramos, quoique forfait pour le huitième de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles, sera dans le groupe pour le voyage à Madrid. L’ancien capitaine du Real Madrid a demandé à faire le déplacement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain pour les soutenir dans un stade où il a passé seize années de sa carrière.

« Sergio nous a demandé de voyager, il aimerait voyager, c'est un joueur qui a pratiquement fait toute sa carrière au Real Madrid, 17 ans, il a été capitaine et il a tout gagné là-bas. Il est clair qu'il aimerait revenir et il nous a demandé de lui permettre de voyager et d'assister au match. Au même titre que les autres coéquipiers qui ne seront pas impliqués (dans le match), l'important est d'être ensemble à un moment aussi décisif », a déclaré Mauricio Pochettino depuis le centre d'entraînement Ooredoo ce lundi.

Absent de l'entraînement de ce lundi, le défenseur central international espagnol de 35 ans, toujours victime de problèmes au mollet, sera donc dans l’avion qui va conduire les Parisiens à Madrid, mardi, mais ne sera pas sur la feuille de match. Avant ce choc de Ligue des Champions, le club de la capitale a publié un communiqué pour faire le point sur son groupe.

Point médical du PSG avant le Real Madrid

Dans un communiqué officiel ce lundi, le Paris Saint-Germain a confirmé la blessure de Kylian Mbappé, qui a reçu une semelle d’Idrissa Gueye à l'entraînement. Si les premières rumeurs ont évoqué un forfait du joueur de 23 ans pour le match contre le Real Madrid, le PSG précise qu’un nouveau point sera fait dans 24 heures concernant sa participation au voyage de Madrid. Par contre, le PSG confirme les forfaits de Sergio Ramos et Ander Herrera pour le choc contre les Merengues.

« Le point médical de ce lundi 7 mars concerne Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Ander Herrera.

- Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après-midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h.

- Sergio Ramos s’entraine individuellement jusqu'à la fin de la semaine.

- Ander Herrera s’entraine individuellement et continue les soins pour sa conjonctivite. Il reprendra l’entraînement avec le groupe en fin de semaine. »