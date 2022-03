PSG Mercato : Après le Real, le clan Mbappé fait une grosse précision

Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2022 à 12:25

Kylian Mbappé a-t-il disputé son dernier match européen avec le PSG face au Real Madrid ? À la fin du match, la mère du joueur a donné de la voix.

Les parents de Mbappé dans la loge présidentielle de Bernabeu

Le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne s’est pas joué seulement sur la pelouse. Dans les gradins du stade Santiago Bernabeu, un autre match se tenait aussi autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Le moindre fait et geste de l’entourage de l’international français était passé au peigne fin. Surtout que les parents du joueur de 23 ans se trouvaient dans l’antre du club madrilène.

Au terme de la rencontre, le journaliste de Gol, Sergio Quirante, a donc enflammé la toile en révélant que Fayza Lamari et Wilfried Mbappé avaient passé la soirée dans la loge présidentielle de Florentino Pérez. Un indice selon la presse espagnole du rapprochement entre la direction madrilène et le clan du joueur en vue de la prochaine arrivée du champion du monde 2018. Face à l’ampleur de cette information, la mère du numéro 7 parisien est rapidement sortie du silence pour faire une précision très importante.

PSG Mercato : La mère de Mbappé calme le jeu avec le Real

Fayza Lamari et Wilfried Mbappé, les parents de Kylian Mbappé, étaient effectivement présents dans la loge présidentielle du Santiago Bernabeu. La mère du coéquipier de Lionel Messi a confirmé l’information elle-même via son compte Twitter. Mais l’ancienne handballeuse assure que leur présence n’avait rien d’un quelconque indice concernant l’avenir de leur fils puisqu’ils y étaient « avec la délégation du PSG… » comme elle l’a souligné sur le réseau social. Toutefois, avec la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les chances de convaincre l’enfant de Bondy de rester encore en Ligue 1 sont devenues très minces pour les Rouge et Bleu.