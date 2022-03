ASSE Mercato : Les Verts bouclent une jolie signature en attaque

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 08:25

Saint-Étienne vient de boucler un joli coup en attaque. La signature d’un jeune ailier à l’ ASSE a été confirmée ces dernières heures.

Un jeune attaquant rejoint les rangs de l’ ASSE

En lutte pour le maintien en Ligue 1 Uber Eats, l’AS Saint-Étienne garde un œil sur les jeunes pousses. Raison pour laquelle l’ ASSE vient de recruter un jeune attaquant. Peuple-Vert confirme en effet que Mylan Toty s’est engagé avec les Verts jusqu’en 2027. Né en 2009, l’ailier débarque de Sénart-Moissy (77), l’ancien club du prometteur milieu stéphanois Lucas Gourna Douath. Le site pro-stéphanois assure que le jeune attaquant va rejoindre le centre de formation de Sainté en juillet 2024 lorsqu’il sera U16. La source décrit la dernière trouvaille de Hamdane Karouni comme un joueur percutant, « redoutable en 1 contre 1 grâce à une belle qualité de dribble ».

Une nouvelle pépite dénichée par les Verts

Le média assure que le scout de l’AS Saint-Étienne s’est lancé à la conquête des pépites en Île-de-France. Le recruteur stéphanois Hamdane Karouni réalise jusqu’ici de belles prouesses dans cette région. Le journal en ligne rappelle notamment qu’avant la signature de Mylan Toty, quatre autres Franciliens issus de la génération 2009 s’étaient engagés avec l’ ASSE. Il s’agit de l’ailier Tidiane Vibert, du défenseur central Nathan Kasia et des milieux Mady Gary et Abdou Traoré. Comme Toty, ils rejoindront aussi le centre de formation de Saint-Étienne en 2024 en tant que joueurs U16. Autant dire que l’avenir se prépare déjà chez les Stéphanois, réputés parmi les meilleurs formateurs de l’Hexagone.