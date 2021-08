ASSE Mercato : C'est officiel pour Lucas Gourna-Douath !

Publié par ALEXIS le 12 août 2021 à 19:15

Longtemps dans les tuyaux, la prolongation du contrat de Lucas Gourna-Douath à l' ASSE a été actée ce jeudi 12 août 2021. Le jeune joueur a signé un nouveau bail d’une durée de 2 ans.

ASSE : Lucas Gourna-Douath rempile jusqu'en 2025

C’est officiel, Lucas Gourna-Douath (18 ans) a prolongé son contrat avec l' ASSE, son club formateur. Désireux de poursuivre sa progression dans le cocon familial stéphanois, il a paraphé un nouveau bail de deux saisons. Le contrat initial du milieu de terrain, signé en juin 2020, était encore valide jusqu’en 2023. Il est donc désormais lié à l'AS Saint-Étienne jusqu’au 30 juin 2025. « Pur produit du centre de formation et international, Lucas Gourna, comme Saïdou Sow, Maxence Rivera ou encore Aïmen Moueffek avant lui, est le symbole du projet sportif qui anime désormais les couloirs du Centre Sportif Robert-Herbin », a souligné l’ ASSE dans son communiqué officiel.

Pour rappel, la pépite des Verts a disputé son premier match professionnel le 12 septembre 2020 contre le RC Strasbourg en championnat, à 17 ans. Elle a été titularisée pour la première fois en Ligue 1 Uber Eats face à l’OL, en novembre 2021. Lucas Gourna-Douath compte 30 apparitions en Ligue 1 sous le maillot des Verts en une année dans le groupe des pros.

La pépite stéphanoise et Puel se réjouissent

Le natif du Val-de-Marne a exprimé ses premières impressions après la signature de son nouveau bail. « Mon objectif premier était de prolonger dans mon club formateur. Il m'a tout donné, je me sens redevable depuis que je suis ici. C'est une fierté de m'inscrire dans la durée avec l'AS Saint-Étienne. Je suis très bien ici, entouré de très belles personnes. C'est mon choix et celui de ma famille de poursuivre ici », a-t-il réagi.

Claude Puel se réjouit également pour le milieu défensif suivi de près par de grosses écuries, notamment Chelsea et le Bayern Munich. « Je suis très heureux que Lucas Gourna poursuive l'aventure avec nous et adhère à notre philosophie. C'est un jeune joueur qui illustre parfaitement notre projet de développement. Il a montré de très belles choses l'année dernière pour sa première saison en L1. Bien sûr, comme chaque jeune joueur, il a encore des progrès à réaliser. Il en est conscient et nous allons l'accompagner. Il est dans le bon club pour cela », a déclaré le manager général et entraîneur de l’ ASSE.