Barça Mercato : Atlético, c'est fait, Luis Suarez a pris sa décision !

Publié par Thomas le 11 mars 2022 à 13:12

Dans le viseur de plusieurs clubs dont le Barça cet hiver, Luis Suarez a enfin pris sa décision sur son avenir qui se trouverait loin de l'Atlético.

Luis Suarez va bien quitter l’Atlético Madrid

Champion d’Espagne sous les ordres de Diego Simeone la saison passée, Luis Suarez avait surpris la planète foot en réalisant une saison flamboyante, marquée par 21 réalisations en championnat, portant son équipe jusqu’au titre suprême. Seulement, si l’Uruguayen avait impressionné les observateurs en 2020/2021, cette année, le joueur de 35 ans semble sur le déclin. Avec seulement 9 buts et deux passes décisives en Liga, l’ancien barcelonais est mis en concurrence avec d’autres forces offensives comme Antoine Griezmann ou Matheus Cunha.

En fin de contrat cet été chez les Colchoneros, Luis Suarez étudiait un temps la possibilité de prolonger dans la capitale espagnole au moins une saison. Une idée qui semble désormais bien loin puisque ce dernier aurait décidé de quitter l’Espagne à l’issue de la saison. Comme le révèle le journaliste italien Nicolò Schira, l’attaquant serait prêt à faire ses valises de l’Atlético en tant qu’agent libre cet été, de quoi éveiller l’intérêt de nombreuses écuries.

D’après les informations d’Ekrem Konur, Luis Suarez aurait choisi de rester en Europe la saison prochaine. Si plusieurs offres étrangères et notamment d’Amérique du Sud ont récemment émergé sur la table, l’attaquant souhaite se donner un dernier défi sur le Vieux Continent et pourrait bel et bien retourner là où tout a commencé. Comme le révèle Nicolò Schira ce vendredi, de nombreux clubs ont approché ces derniers temps l’Uruguayen dont notamment l’Ajax Amsterdam.

Passé par l’écurie amstellodamoise de 2007 à 2011, Luis Suarez s’était alors révélé aux yeux de l’Europe, inscrivant 111 buts en 159 matches, se convertissant alors en l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète. L’actuel leader d’Eredivisie pourrait offrir un dernier challenge à son ancien joyau bien que la concurrence soit rude sur le dossier. Le journaliste dévoile qu’Aston Villa aurait coché le nom du joueur pour cet été. Un très joli coup qui s’offrirait pour le club de Premier League qui avait déjà réussi à enrôler Philippe Coutinho et Lucas Digne cet hiver.