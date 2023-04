Publié par Thomas G. le 27 avril 2023 à 10:42

Très peu utilisé par Igor Tudor durant la première partie de saison, un attaquant de l' OM pourrait être vendu en Liga lors du mercato estival.

OM Mercato : Luis Suarez pourrait définitivement quitter Marseille

L’été dernier, l’Olympique de Marseille s’était montré très actif sur le marché des transferts pour son retour en Ligue des Champions. Les Marseillais avaient notamment recruté Samuel Gigot, Jordan Veretout, Jonathan Clauss et Alexis Sanchez. L’arrivée de l’attaquant chilien a réduit le temps de jeu de Luis Suarez. Le buteur de 25 ans a été très peu utilisé par Igor Tudor lors de la première partie de saison. Dans cette optique, le buteur colombien avait été preté avec option d’achat à Almeria au cours du mercato hivernal.

Selon Radio Marca, ce prêt était accompagné d’une option d’achat de 8 millions d’euros qui sera effective en cas de maintien d’Almeria. Cette semaine, Luis Suarez a inscrit un doublé décisif pour la survie des Rojiblancos en Liga. À 7 journées de la fin, Almeria a 3 points d’avance sur la zone de relégation. Une bonne nouvelle pour les dirigeants de l' OM qui ne comptaient plus sur Luis Suarez. Le natif de Santa Marta pourrait donc être la première vente des Marseillais. Cet hiver, les Phocéens avaient recruté le jeune espoir portugais Vitinha qui devrait monter en puissance la saison prochaine avec l' OM.

OM Mercato : Marseille fonce vers la Ligue des Champions

Le week-end dernier, l' OM s’est imposé à Lyon pour la première fois depuis 15 ans. Cette victoire a permis aux Marseillais de reprendre leur 2e place devant le RC Lens à quelques jours du choc entre les deux formations. Ce succès a également offert 7 longueurs d’avance aux hommes d’Igor Tudor sur la 4e place occupée par l’AS Monaco.

La Ligue des Champions se rapproche pour l’Olympique de Marseille qui pourrait donc participer à la compétition deux années de suite. Cette qualification permettra à l' OM d’avoir un projet plus attractif lors du mercato estival et de conserver ses meilleurs joueurs. L’avenir d’Alexis Sanchez reste incertain et la Ligue des Champions pourrait être un argument de taille en faveur de Marseille.