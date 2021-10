Atlético Mercato : 20M€, Simeone met la pression sur Griezmann

Publié par Thomas le 13 octobre 2021 à 15:20

Véritable sensation du mercato estival, le retour d’Antoine Griezmann en terre madrilène est tout sauf un long fleuve tranquille pour l’attaquant français. Chouchou des supporters colchoneros il y a quelques années, le natif de Mâcon ne fait désormais plus l’unanimité à l’Atlético et son statut de titulaire est de plus en plus remis en question. Avec encore aucun but inscrit en Liga, la situation préoccupante de Griezmann a poussé la direction rojiblanca à prendre une décision importante.

Atlético Mercato : Simeone veut un nouvel attaquant !

À la recherche, depuis cet été, d’un grand attaquant capable d’épauler Luis Suarez, l’Atlético de Madrid pensait avoir fait le plus dur, en récupérant son ancienne star Antoine Griezmann des mains du FC Barcelone. Si le Français a débarqué fin août à Madrid sous la forme d’un prêt, le plan des Colchoneros était de lever son option d’achat l’été suivant pour l’intégrer dans la rotation offensive avec Luis Suarez et Joao Félix.

Néanmoins, l’attaquant de 30 ans peine depuis le début de saison à réellement s’imposer dans sa nouvelle équipe. S’il garde toujours la confiance de son coach Diego Simeone, Griezmann ne fait plus l’unanimité auprès de sa direction, qui penserait déjà à le remplacer.

Comme l’avance le journal Marca, les Colchoneros auraient des vues sur l’attaquant de Genk, Paul Onuachu. Le Nigérian réalise un début stratosphérique dans le championnat belge, avec déjà 9 buts en 9 rencontres. La saison passée, il avait inscrit 33 buts en 38 rencontres. Selon le quotidien espagnol, Genk serait prêt à lâcher son serial buteur pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros. Une somme que serait prêt à dépenser l’Atlético dès le mois de janvier.

Quelle place pour Griezmann chez les Rojiblancos ?

Le Français n’est que l’ombre de lui-même depuis son retour à Madrid. Le joueur de 30 ans est contesté par ses supporters, qui le voient encore comme un traître après son départ soudain du club pour le Barça en 2019. Soutenu dans le vestiaire, Griezmann garde néanmoins toute l’affection du Cholo Simeone. Malgré un début de saison décevant, Grizou semble sortir la tête de l’eau depuis quelques semaines, tout d’abord en marquant un but salvateur en Ligue des champions contre l’AC Milan avant la trêve, puis en remportant la Ligue des Nations il y a quelques jours avec les Bleus. Une dynamique positive qui devrait lui redonner confiance à quelques jours d’un déplacement important à Grenade en championnat.