OM Mercato : Nouvelle confidence de Pau Lopez sur Mandanda

Publié par Timothée Jean le 12 mars 2022 à 02:12

Transféré définitivement à l’ OM, Pau Lopez se montre confiant pour la suite de la saison. L'Espagnol a même livré des confidences sur Steve Mandanda, son principal concurrent.

OM Mercato : Pau Lopez toujours soutenu par Mandanda

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de l’AS Rome, sous la forme d’un prêt avec option, Pau Lopez n’a pas tardé pour s'imposer dans les buts de l’ OM. Fortement désiré par Jorge Sampaoli sur le marché des transferts, le portier espagnol a enchaîné de belles prestations sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Si bien que ses nouveaux dirigeants ont officiellement bouclé son transfert définitif. Le joueur de 27 ans va donc poursuivre son aventure à Marseille la saison prochaine.

Malgré tout, Pau Lopez, qui semble promis à un bel avenir à l’ OM, ne se sent pas encore comme le numéro un dans les cages phocéennes face à son concurrent direct, Steve Mandanda. S’il est relégué sur le banc de touche depuis l’entame de la saison, le portier tricolore de 36 ans reste toujours exemplaire à Marseille. Sa détermination, son professionnalisme et son attachement à l’ OM imposent le respect. Et ce n’est pas Pau Lopez qui dira le contraire. Interrogé dans l’émission Dimanche Soir Football, qui sera diffusée dimanche prochain sur Prime Vidéo, le portier espagnol s’est montré très dithyrambique envers son coéquipier dans les buts. « Steve Mandanda a toujours été à mes côtés », a-t-il confié.

Une concurrence saine dans les buts marseillais

Ainsi, la concurrence redoutée entre Pau Lopez et Steve Mandanda au poste de gardien de but de l’OM est pour le moment saine. Même si le champion du monde se retrouve à tenir le rôle de remplaçant, qu’il n’avait jamais connu dans sa carrière, Steve Mandanda reste toujours professionnel à Marseille. Ce qui a un grand impact sur ses coéquipiers en interne. Il comprend le traitement qui lui est réservé cette saison et n’en fait pas un sujet personnel. Le natif de Kinshasa compte absolument se battre pour retrouver sa place de titulaire à Marseille. Il profite de chaque occasion pour montrer qu’il n’est pas encore fini, comme ce fut le cas jeudi soir face au FC Bâle (victoire 2-1) en Ligue Europa Conférence.