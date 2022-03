OM - FC Bâle (2-1) : Les regrets de Sampaoli malgré la victoire

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 01:55

Jorge Sampaoli s’est livré après le court succès de l’ OM contre le FC Bâle. Le coach de Marseille a exprimé quelques remords.

L’ OM prend une option grâce à Milik

Troisième sortie réussie pour l’Olympique de Marseille en Ligue Europa Conference. Jeudi, l’ OM a dominé le FC Bâle (2-1) à l’Orange Vélodrome. Une fois de plus, Arkadiusz Milik a revêtu la cape de sauveur de Marseille. L’attaquant polonais y est allé de son doublé (19e s.p, 68e) pour permettre aux Marseillais de remporter cette première manche. La bande à Dimitri Payet devra néanmoins rester sur ses gardes au retour. Un but de Sebastiano Esposito (79e) a permis aux Suisses de garder espoir en vue du match retour. Après la rencontre, Jorge Sampaoli a livré une première analyse. L’entraîneur marseillais nourrit quelques regrets malgré le succès des siens dans ce huitième de finale aller.

Le constat amer de Jorge Sampaoli après Bâle

Le coach de l’Olympique de Marseille estime notamment que son équipe aurait pu s’imposer sur un score plus large. « Quand on analysera tout ça, je pense qu’on verra la grande différence qu’il y a eu entre les deux équipes. Je pense que cette différence aurait pu se traduire par au moins quatre buts d’écart. Il faut mettre en valeur ce qu’a réalisé l’équipe ce soir, même si c’est dommage de finir avec ce petit écart », a déploré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Pour l’entraîneur de l’ OM, le but du FC Bâle n’aurait pas dû être accordé en raison d’une position illicite. « Sur leur but, on a l’impression qu’il est hors-jeu, et nous, on a eu 15 ou 16 occasions pour marquer », a noté l’Argentin. Lequel devra composer avec un forfait de taille au match retour. Averti ce jeudi, Dimitri Payet est suspendu pour le match retour en Suisse.