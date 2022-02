OM Mercato : Pau Lopez vend la mèche pour son avenir à Marseille

Publié par Timothée Jean le 16 février 2022 à 06:46

Prêté par l’AS Rome depuis le mercato estival, Pau Lopez n’a pas l’intention de quitter l’OM à l’issue de la saison. Le gardien de but espagnol a éclairci son avenir à Marseille.

OM Mercato : Pau Lopez veut rester à Marseille pendant longtemps !

Il est l’une des meilleures recrues de l’ Olympique de Marseille. En difficulté à l’ AS Rome, Pau Lopez a fait le choix de rejoindre le club phocéen lors du dernier mercato estival et n’a pas tardé pour s’imposer sous ses nouvelles couleurs. Le portier espagnol enchaîne de belles prestations dans les buts de l’OM, au détriment de Steve Mandanda, désormais relégué sur le banc de touche.

Régulièrement utilisé par l’entraîneur Jorge Sampaoli depuis l’entame de la saison, Pau Lopez s’est parfaitement adapté à son nouveau club. Et s’il est prêté par l’AS Rome, le gardien de but de 26 ans a dorénavant le cœur marseillais. Il ne le cache pas, Pau Lopez est très « heureux » sous les couleurs marseillaises et souhaite s’inscrire dans la durée à Marseille.

« Dans ma tête, c'est très clair, je vais rester à l’OM pendant les quatre ans de contrat », a-t-il assuré dans une récente interview accordée au site officiel du club. Une volonté née de sa très bonne intégration dans sa nouvelle équipe depuis plusieurs mois.

OM Mercato : Pau Lopez, son option d’achat levée

Prêté à l’ Olympique de Marseille avec option d’achat pour une saison, Pau Lopez ne devrait pas retour à l’ AS Rome en juin prochain. Et pour son option d’achat a été automatiquement levée par l’OM. Comme l’a expliqué le président Pablo Longoria, le gardien de but espagnol devait disputer 20 matchs en Ligue 1 pour devenir un joueur marseillais. Le joueur de 27 ans a atteint le total requis et comptabilise désormais 27 matchs disputés avec l’OM cette saison, toutes compétitions confondues. Les Olympiens devront donc verser environ 12 millions d’euros à l’AS Rome pour son transfert définitif.