LOSC : Létang annonce la couleur après l'élimination en C1

Publié par Ange A. le 17 mars 2022 à 00:15

L’aventure européenne a pris fin pour le LOSC mercredi contre Chelsea. Olivier Létang s’est projeté sur le reste de la saison de Lille.

Le LOSC encore battu par Chelsea et éliminé de la C1

Défait à Stamford Bridge (2-0), le Lille OSC devait s’imposer avec trois buts d’écart pour éliminer Chelsea de la Ligue des champions. Mais le LOSC n’a pas réalisé l’exploit face aux Blues, champions d’Europe en titre. Le champion de France s’est de nouveau incliné mercredi à Pierre-Mauroy face au club londonien (2-1). Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont pourtant ouvert le score sur penalty grâce à Burak Yilmaz (38e). Déjà buteur à Londres, Christian Pulisic a permis aux siens de revenir au score avant la mi-temps. Les visiteurs ont renversé les locaux grâce à un but de leur capitaine César Azpilicueta à 20 minutes du terme. Président de Lille, Olivier Létang s’est exprimé après l’élimination de son équipe.

Olivier Létang affiche les ambitions de Lille après Chelsea

Le patron du Lille OSC n’a pas manqué d’exprimé sa déception après cette sortie. Le dirigeant lillois ne cache pas néanmoins sa fierté au vu du parcours réalisé et envers l’attitude des supporters ce mercredi. « Beaucoup de fierté, je voulais que l'équipe se comporte en équipe, cela a été le cas. Une très belle ambiance ce soir, je tire un coup de chapeau aux supporters », a lâché Olivier Létang au micro de RMC Sport. Le président du LOSC s’est projeté sur la suite de la saison des Dogues.

Sorti en C1 par Chelsea, le club nordiste n’a plus que le championnat à disputer cette saison. Il n’occupe d’ailleurs que la 6e place à 10 journées de la fin. Une place honorable pour le dirigeant nordiste qui souhaite participer à une compétition continentale chaque saison. « On voulait se qualifier, mettre en place une culture de la gagne. On veut se qualifier tous les ans pour une Coupe d’Europe. Il faut vite rebasculer sur la Ligue 1 avec un déplacement à Nantes ce week-end [samedi, ndlr] », a-t-il notamment indiqué.