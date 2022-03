LOSC-Chelsea FC : Un mauvais présage pour les Lillois !

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 15:29

Interrogé sur le match décisif entre le LOSC et Chelsea (21h) en Ligue des Champions, un ex-entraîneur des Lille est pessimiste pour le champion de France.

LOSC - Chelsea : Gourvennec et ses joueurs rêvent d'un exploit

Ça passe ou ça casse pour le LOSC en Ligue des champions, ce mercredi soir ! Le club de Ligue 1 affronte Chelsea en 8e de finale retour de la Champions League, au stade Pierre-Mauroy. Lors du match aller, les Dogues s’étaient inclinés (2-0) à Londres. Néanmoins, Jocelyn Gourvennec et ses joueurs croient à la qualification pour les quarts de finale. Ils espèrent en effet réussir un exploit en renversant les Blues à Lille. Lors de son passage en conférence de presse, l’entraîneur du LOSC s’est montré optimiste. Il rêve d’une " remontada imprévisible ".

" Je dois être le seul à croire à l'exploit ! On nous donne moins de 10% de chances de nous qualifier. Dans cette situation, l’équipe répond toujours présente ", a rassuré Gourvennec. " Je n'ai pas de doutes, on va marquer demain. […] Il y aura des espaces et des occasions ", a rassuré de son côté le milieu Benjamin André.

« Les chances de Lille sont minimes », selon Rudi Garcia

Contrairement à Gourvennec et son joueur, Rudi Garcia estime que le LOSC a peu de chances de se qualifier contre Chelsea, champion d’Europe en titre. « Les chances sont minimes ! Sur les forces en présence, il y a peu de chance que Lille puisse remonter deux buts », a confié l’ancien coach des Dogues (2008-2013) au quotidien Le Figaro, tout en insistant : « on imagine peu Chelsea s'effondrer psychologiquement. C'est une grosse machine, solide et efficace ».

Cependant, le technicien de 58 ans a laissé une petite fenêtre ouverte. « Tant que le coup de sifflet final ne sera pas donné, tout sera possible. […] Tu ne sais pas comment une rencontre peut tourner avec des faits de jeu, un adversaire réduit à dix, un Lille OSC extraordinaire qui marque vite », a-t-il conclu. Réponse ce soir à 21h au Pierre-Mauroy.