PSG Mercato : Mbappé a signé au Real, Benzema lâche un nouvel indice

Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2022 à 14:55

Karim Benzema connaît la décision de Kylian Mbappé. Alors que l’avenir de l'attaquant du PSG reste flou, la star du Real Madrid a lâché un nouvel indice.

Benzema annonce Mbappé au Real Madrid

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas officiellement annoncé sa décision concernant sa prochaine destination. Mais les rumeurs vont bon train sur le sujet. Depuis la fin du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre les deux équipes, la presse espagnole assure en boucle que l’attaquant de 23 ans va quitter le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur du Real Madrid. L’affaire serait déjà même réglée entre Florentino Pérez et la famille Mbappé.

Alors que tout le monde attend une officialisation dans ce dossier, Karim Benzema a fait une nouvelle sortie qui a enflammé les réseaux sociaux. Mercredi soir, l’international français de 34 ans a, en effet, partagé une capture d’écran le montrant bras dessus, bras dessous avec le numéro 7 du PSG dans les couloirs de Santiago Bernabeu lors du récent match de Ligue des Champions entre les Merengues et les Rouge et Bleu.

Une image captée par RMC Sport et qui fait le tour de la planète, notamment sur le réseau social TikTok. Ce jeudi, le quotidien madrilène Marca révèle que Benzema et Mbappé se sont entretenus durant 15 minutes dans l’une des salles du Bernabeu après la rencontre. Avec sa nouvelle publication sur les réseaux sociaux, le média espagnol stipule que KB9 confirme ainsi sa prochaine association à Madrid avec l’ex-buteur de l’AS Monaco. Et les confirmations de cette tendance continuent de tomber.

PSG Mercato : Plus que des petits détails à régler pour Mbappé

Dans son édition du jour, Marca indique que Florentino Pérez et José Angel Sanchez, président et directeur général du Real Madrid, auraient eu une séance de travail hier afin d’évoquer le prochain mercato estival. Toujours selon le média espagnol, les deux dirigeants de la Maison Blanche se seraient mutuellement félicités pour la finalisation de leur priorité de ces dernières années : l’arrivée de Kylian Mbappé.

Le journaliste José Félix Diaz précise même sur Twitter que la venue de Mbappé au Real Madrid serait bel et bien bouclée et qu’il ne reste plus que « quelques petits détails à régler » avant l’officialisation de la nouvelle. Un gros coup dur se dessine donc pour le Paris Saint-Germain.