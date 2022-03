ASSE Mercato : Dupraz annonce un renfort de poids en attaque !

Publié par Thomas le 17 mars 2022 à 15:55

En conférence de presse ce jeudi, Pascal Dupraz a annoncé le retour d'un attaquant recruté cet hiver, à quelques heures du match ASSE-ESTAC.

ASSE Mercato : Une recrue hivernale présente contre Troyes

Métamorphosé depuis l’arrivée du coach savoyard sur le banc, l'AS Saint-Etienne se livre ce vendredi à un duel déterminant pour la course au maintien face à un concurrent direct, l'ES Troyes AC. Sur une belle dynamique en Ligue 1, les Verts peuvent se permettre de rêver d’un sauvetage en fin de saison alors que la situation était proche du chaos il y a encore quelques mois. " Il me semble que ça va mieux à l' ASSE mais avant de dire que l' ASSE est maintenue, il y a un grand pas qu'il ne faut pas franchir. Mais soyez certain d'une chose, les joueurs sont focus ", a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse ce jeudi.

Pour le match contre l’ESTAC, le technicien français a fait part d’une grande nouvelle à la presse, annonçant le retour de blessure de sa recrue Enzo Crivelli. Privé des terrains depuis son arrivée dans la Loire, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux sera bel et bien de la partie vendredi soir à Geoffroy-Guichard. " Enzo Crivelli postule, maintenant on va réfléchir, il est prêt, j'attends le dernier feu vert du coach. Derrière il y a 15 jours de trêve, on verra pour prendre la décision la plus sage mais je souhaite qu'il soit présent ", a annoncé l'entraîneur stéphanois.

Crivelli titulaire pour sa première ?

Cette rencontre face à Troyes sera d’autant plus spéciale pour Sainté dans la mesure où elle se déroulera à Geoffroy-Guichard, devant plus de 30000 supporters. " Je n'ai qu'une hâte d'être demain à 21h. Je sais que les supporters viennent nombreux, s'ils peuvent nous aider dès l'échauffement, on a besoin de vous " a glissé le coach des Verts en conférence de presse. Si Dupraz se montre prudent sur l’état de forme de Crivelli, ce dernier pourrait bel et bien connaître ses premières minutes sous le maillot ligérien demain soir. Recruté en janvier pour son impact physique et son sens du but, l’attaquant français devrait néanmoins débuter sur le banc contre le promu et aider son équipe en fin de match.