PSG Mercato : Newcastle United vers un pari fou cet été

Publié par Ange A. le 19 mars 2022 à 05:05

Disposant désormais de moyens financiers conséquents depuis son rachat, Newcastle United ciblerait une star du PSG pour l’été prochain.

Newcastle United sur un gros coup au PSG

Après une première moitié de saison compliquée, Newcastle United retrouve des couleurs. Longtemps lanterne rouge de Premier League, Newcastle s’est revigoré grâce au mercato d’hiver. Avec l’arrivée de nouveaux propriétaires saoudiens cette saison, les Magpies disposent d’une importante masse financière. Aujourd’hui, les hommes d’Eddie Howe occupent la 14e place du championnat. Alors que le recrutement réalisé cet hiver porte ses fruits, la nouvelle direction des Magpies entend encore frapper de grands coups lors du mercato d’été. Comme le révèle The Sun, Amanda Staveley pourrait notamment faire affaire avec le Paris Saint-Germain. Le tabloïd anglais assure que Neymar Jr serait dans le viseur du club anglais. L’avenir du Brésilien est sujet aux rumeurs depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions.

Neymar Jr, le coup XXL de Newcastle cet été ?

Romain Molina révélait au lendemain de cette nouvelle déroute europénne que les patrons de QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, pousseraient pour un départ de Neymar Jr. Joueur le plus cher de l’histoire du foot, l’attaquant auriverde n’a toujours pas offert le saint-graal européen au PSG. Ses frasques extra-sportives et ses pépins physiques à répétitions agaceraient déjà Doha. L’ailier de 30 ans n’est plus également dans les bonnes grâces des supporters. Lesquels n’ont pas hésité à le siffler copieusement lors de la réception de Bordeaux lors de la dernière journée, ce malgré son but. Autant de raisons pour lesquelles un départ de Neymar est désormais envisagé.

Reste maintenant à savoir ce que réclame Paris pour libérer le Ney et se débarrasser de l’un des plus gros salaires de son effectif. L’ancien blaugrana avait été recruté contre 222 millions d’euros en 2017. Sa valeur marchande se situe aujourd’hui à 90 millions d’euros selon Transfermarkt. Son contrat avec le club francilien court encore jusqu’en 2025, avec une année en option.