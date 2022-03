PSG Mercato : Une grosse star de l'ère QSI poussée vers la sortie

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 09:25

Les têtes vont tomber au PSG après la cinglante humiliation contre le Real Madrid. La tête d’une superstar serait déjà réclamée.

Un gros départ déjà acté au PSG après le Real ?

Le Paris Saint-Germain a encore déchanté au mois de mars. Mercredi, le PSG a été éliminé de la Ligue des champions européenne. Le club francilien a subi une nouvelle remontada face au Real Madrid. Vainqueur à l’aller au Parc (1-0), Paris a chuté à Santiago Bernabeu (3-1) suite à un triplé de Karim Benzema. Après cette déconvenue européenne, l’avenir de certains devrait s’écrire loin de Paris cet été. Si le futur de Mbappé et Pochettino est plus jamais remis en question, Le Parisien évoquait notamment un possible départ de Leonardo. Comme eux, une figure de proue de QSI pourrait également prendre la porte dans les prochains mois. D’après Romain Molina, Neymar Jr pourrait aussi quitter le club de la capitale.

Neymar poussé vers la sortie au Paris SG

Le journaliste assure que le cas du Brésilien commence à agacer à Doha. Des rumeurs, plus tard démenties par le joueur, concernant une altercation avec Gianluigi Donnarumma ont circulé après la nouvelle déroute du PSG. N’empêche que la source affirme que l’émir du Qatar réclamerait le départ de Neymar Jr. Une grosse surprise, tant le contrat de la superstar auriverde avait été prolongé jusqu’en 2025. Joueur le plus cher du monde, l’attaquant de 30 ans a de nouveau échoué dans sa principale au Paris Saint-Germain.

Recruté contre 222 millions d’euros en 2017, l’ancien Blaugrana peine à offrir sa première Ligue des champions au club de la capitale. Le numéro 10 parisien est sujet aux blessures et ses frasques extra-sportives agaceraient désormais le top management de QSI. Paris éliminé en C1 et sorti en Coupe de France, plusieurs têtes vont tomber. L’été s’annonce chaud chez le futur champion de France.