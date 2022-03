PSG Mercato : Après Mbappé, coup de théâtre à Paris pour Hakimi ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 mars 2022 à 07:05

En fin de contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l’été prochain. Un départ qui pourrait avoir une incidence sur l’avenir d’Achraf Hakimi.

Des relations fraiches avec certains Sud-Américains

Libre le 30 juin prochain prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir. Mais tout porte à croire que le coéquipier de Lionel Messi se dirige vers un départ libre au Real Madrid. Une décision qui pourrait avoir une conséquence sur l’avenir d’Achraf Hakimi. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 66,5 millions d’euros, le latéral droit marocain s’est rapidement lié d’amitié avec Mbappé au Paris Saint-Germain. RMC Sport révèle ce lundi que le défenseur formé au Real Madrid pourrait être touché par un possible départ de Kylian Mbappé parce que ses relations avec certains joueurs sud-américains sont très fraiches.

« Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi pourrait être touché par un possible départ du Français. Car ses relations avec certains joueurs sud-américains sont très fraiches. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir sur le terrain, le défenseur s’agacer du manque d’altruisme de certains joueurs à son égard. Il n’est pas rare non plus de voir ensuite cet agacement être verbalisé par l’ancien Madrilène auprès de ses proches », assure le média métropolitain. Et alors que Mbappé se dirige vers le Real Madrid, Hakimi pourrait se poser des questions sur la suite de sa carrière à Paris.

PSG Mercato : Hakimi de retour au Real avec Mbappé ?

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi pourrait suivre son ami Kylian Mbappé dans la Maison-Blanche l’été prochain. Après l’humiliation de dimanche lors du Classico contre le FC Barcelone (0-4), les Madrilènes ont réalisé que la vente de l’international marocain à l’Inter Milan en septembre 2020 pour 43 millions d’euros était une erreur.

L'arrière droit Dani Carvajal, 30 ans, étant devenu un sérieux handicap pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Si l’occasion se présentait, Florentino Pérez ne lésinerait donc pas sur les moyens afin de récupérer son ancien prodige. Arrivé l’été passé, Hakimi est lié au Paris SG jusqu’en juin 2026 et le déloger pourrait coûter assez cher aux Merengues.

Affaire à suivre donc…