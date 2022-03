ASSE Mercato : Un deal extraordinaire dévoilé à Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 22 mars 2022 à 10:05

Recrue hivernale de l' ASSE, Joris Gnagnon aurait signé un deal incroyable avec le club ligérien, lors de sa signature officielle en janvier 2022.

ASSE Mercato : Joris Gnagnon, arrivé à Sainté en méforme

Joris Gnagnon fait partie des 7 recrues hivernales de l' ASSE. Toutefois, il n’a toujours pas joué le moindre match avec son nouveau club. Arrivé dans le Forez en surpoids en novembre 2021, il travaille encore sur sa forme, afin de se mettre à un niveau physique normal, après plus d’un an sans jouer. « Joris Gnagnon ? On est sur sa remise en forme », avait déclaré l’entraîneur en février dernier. À la suite de Pascal Dupraz, le nouveau coordinateur sportif de l’AS Sant-Etienne avait également expliqué l’indisponibilité du défenseur central.

« Gnagnon était en méforme. Il n’est pas encore prêt, mais j’espère qu’on pourra le récupérer d’ici la fin de la saison. Mais c’est pour ça aussi que l’on a fait venir sept joueurs. Car prendre des joueurs en manque de compétition, c’est un risque », avait justifié Loïc Perrin sur RMC Sport.

Gnagnon a signé à l'AS Saint-Etienne pour 5 000 € mensuels

La signature du défenseur de 25 ans à l’ ASSE a été officialisée le 21 janvier 2022. Deux mois après, L’Équipe révèle le gros sacrifice consenti par le joueur pour signer chez les Verts. D’après le quotidien sportif, il devait signer pour un salaire de 30 000 euros par mois au départ. Mais vu sa méforme et le temps qu’il lui faut encore avant d’être opérationnel, Joris Gnagnon a accepté de baisser son salaire jusqu’à 5 000 euros mensuels lors de sa signature.

Le journal précise que la direction stéphanoise lui proposait un bail d’une saison et demie, mais l’ancien joueur du FC Séville a préféré signer pour 6 mois. Ce dernier a donc finalement divisé son salaire par 60 pour porter les couleurs de l’ ASSE, car il percevait 300 000 euros par mois au sein du club andalou.