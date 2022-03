PSG Mercato : Une opération d’envergure se confirme au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 22 mars 2022 à 13:05

Le prochain mercato estival s’annonce déjà très animé du côté du PSG. Nasser Al-Khelaïfi pourrait notamment frapper un gros coup au Real Madrid.

Le PSG veut recruter un cadre du Real Madrid

Après une élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain entend remodeler son effectif pour la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale attendent donc le marché des transferts de l’été afin d’apporter du sang neuf à leur collectif. Surtout au milieu de terrain.

Et si le nom de Paul Pogba est constamment cité comme le grand favori du Paris SG à ce poste, d’autres éléments pourraient également débarquer pour renforcer ce secteur de jeu. Et selon les informations de la presse espagnole, les Rouge et Bleu seraient notamment intéressés par le profil de Casemiro. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’international brésilien pourrait quitter les Merengues l’été prochain.

À en croire le média Fichajes, après la lourde défaite face au FC Barcelone (0-4), Florentino Pérez, très remonté contre certains joueurs pour leur piètre prestation, aurait dressé une liste d’éléments qui devraient être placés sur le prochain marché : Eden Hazard, Marco Asensio, Nacho, Dani Carvajal, Ferland Mendy et Casemiro. Présent à Madrid depuis 2013, le compatriote de Neymar pourrait faire ses adieux au Real pour rejoindre l’équipe parisienne, si Nasser Al-Khelaïfi réussit à convaincre financièrement Florentino Pérez.

PSG Mercato : Le Real Madrid fixe sa condition pour Casemiro

Le journal El Nacional confirme la volonté de la direction du Real Madrid de se séparer de Casemiro à l’issue de la saison. L’actuel leader de Ligue 1 voudrait s’offrir les services de la sensation monégasque Aurélien Tchouaméni, qui a convaincu Didier Deschamps de le convoquer chez les Bleus. Seulement, l’AS Monaco réclame 50 millions d’euros pour laisser filer l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux.

Un montant que le Real Madrid espère encaisser dans la vente de Casemiro. Persuadé que Tchouameni représente l’avenir à ce poste, Florentino Pérez serait prêt à tout pour obtenir sa signature. Le Paris SG pourrait donc avoir une belle ouverture pour Casemiro dans les mois à venir.