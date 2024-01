Après avoir officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo, le PSG envisagerait désormais la signature d’un autre brésilien, l’immense Casemiro de Manchester United.

Mercato PSG : Luis Enrique cherche un milieu supplémentaire

Confronté à la blessure du jeune Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain pourrait finalement chercher à recruter un nouveau milieu. D’après les informations de L’Équipe, Luis Enrique, qui va être privé de Kang-In Lee durant le mois de janvier du fait de la Coupe d'Asie des Nations, souhaite ardemment un joueur, malgré le retour de Fabian Ruiz après sa blessure à une épaule. Après l'arrivée reportée du milieu de 18 ans, qui va être opéré du pied gauche, l’entraîneur parisien souhaite un renfort de plus dans ce secteur dépeuplé. En quête d’un profil expérimenté pour apporter du tonus au secteur médian, le PSG pourrait faire une offre à Manchester United cet hiver pour Casemiro.

Manchester United ne retiendra pas Casemiro

Éliminé de la Ligue des Champions, Manchester United s’apprête à délivrer des bons de sortie à certains joueurs durant ce mois de janvier. Après le Néerlandais Donny van de Beek, prêté à l’Eintracht Francfort avec option d’achat, d’autres joueurs pourraient quitter les rangs des Red Devils d’ici le 31 janvier prochain. Arrivé en août 2022, Casemiro pourrait ainsi bénéficier d’un bon de sortie à son tour.

Selon le journal Le Parisien, Luis Enrique aurait demandé à Luis Campos de faire venir rapidement un milieu de terrain expérimenté et aurait donné son aval pour le transfert de l’ancien cadre du Real Madrid. Une tendance confirmée par Sports Zone, qui précise que le principal concerné avait déjà proposé ses services au Paris SG via ses représentants. Et cela tombe bien puisque le club anglais ne compte pas le retenir forcément cet hiver. Mais il faudra y mettre le prix, Casemiro étant encore lié à Manchester United jusqu’en juin 2026.