En parallèle du dossier Leny Yoro, le PSG travaille aussi sur l’arrivée d’un milieu de terrain expérimenté, qui pourrait être Casemiro de Manchester United.

Mercato PSG : Luis Campos garde la main sur le dossier Casemiro

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire pour compenser la blessure de Milan Skriniar et le départ de Nordi Mukiele qui se profile, le Paris Saint-Germain fait le pressing auprès du LOSC pour recruter le défenseur central Leny Yoro d’ici la fin du mercato hivernal. Selon Foot Mercato, Luis Campos et Jorge Mendes, l’agent du joueur de 18 ans, ont rendez-vous cette semaine avec Olivier Létang, le président du club nordiste, pour tenter de boucler un transfert cet hiver.

À côté de cela, le conseiller football du PSG aimerait aussi pouvoir mettre la main sur un milieu de terrain expérimenté pour apporter un peu plus de mordant à un secteur de jeu jugé trop amorphe lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions. Selon les dernières informations de la presse anglaise, Luis Campos garderait toujours un oeil sur la situation de Casemiro à Manchester United. Et cela tombe bien puisque les Red Devils ne voudraient plus de l’ancien milieu défensif du Real Madrid.

Manchester United prêt à se séparer de Casemiro

Arrivé en fanfare à l’été 2022 contre un gros chèque de 75 millions d’euros, Casemiro n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’équipe de Manchester United. Un an et demi après, le club anglais serait prêt à payer 23 millions d’euros pour casser le contrat de l’international brésilien dès cet hiver. Ce lundi, le Daily Mail indique que les Red Devils envisagent de mettre un terme à l’engagement de Casemiro afin de se débarrasser de son imposant salaire de 15 millions d'euros annuels. Plutôt que de le vendre à un prix insignifiant, Manchester United préfère trouver un accord pour résilier le bail du compatriote de Marquinhos cet hiver.

Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain, qui lorgne l’expérimenté milieu de terrain depuis plusieurs saisons. Toutefois, Cristiano Ronaldo, dont il est proche, pousserait pour l’attirer à Al-Nassr, en Arabie saoudite, pour compenser le possible départ de Séko Fofana, qui veut revenir en Europe. D’après Foot Mercato, Casemiro serait séduit par cette piste, mais rien n’est encore fait. Le Paris SG est donc prévenu.