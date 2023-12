Et si Raphaël Varane ou Casemiro débarquait au PSG cet hiver ? En quête de renforts en janvier, Luis Campos aurait Manchester United dans le collimateur.

Mercato PSG : Luis Campos à l’affût pour un gros coup

Contrairement à l’été passé, où une dizaine de signatures ont été enregistrées, le Paris Saint-Germain ne compte pas faire de folies lors du prochain mercato hivernal. D’après les informations de L’Équipe, Lucas Beraldo va bel et bien quitter Sao Paulo dans les jours à venir pour rejoindre les rangs du PSG. Le défenseur central de 20 ans va remplacer Presnel Kimpembe qui va se faire opérer une seconde fois et qui pourrait être forfait jusqu’à la fin de la saison. Berald pourrait également être accompagné par un autre prodige brésilien puisque le PSG serait proche d’un accord total avec les Corinthians pour le transfert du milieu de terrain Gabriel Moscardo (18 ans). Mais ce n’est pas tout puisque Luis Campos resterait à l’affût d’éventuelles opportunités. Un gros coup ne serait donc pas forcément à exclure dans les plans des Rouge et Bleu.

Campos surveille les dossiers Raphaël Varane et Casemiro

S’il ne compte pas faire de folie cet hiver, Luis Campos reste tout de même à l’affût d’éventuelles opportunités. Si une occasion se présente, certains clubs pouvant ouvrir la porte à des joueurs importants pour dégraisser leur effectif ou réduire leur masse salariale, le Paris Saint-Germain pourra alors se permettre de faire un gros coup. Dans cette optique, Manchester United, éliminé de la Ligue des champions et qui ne serait pas contre un départ de Raphaël Varane ou Casemiro, se trouverait ainsi dans le viseur des dirigeants du club de la capitale française. Une grosse surprise n’est donc pas forcément à exclure à Paris cet hiver. Par ailleurs, Keylor Navas devrait rester avec Luis Enrique jusqu’à la fin de la saison, ce qui poussera probablement au prêt d’Arnau Tenas. Enfin, la possibilité d’un prêt de Nordi Mukiele à l’AC Milan est évoquée par le journaliste Gianluca Di Marzio.