OM : Un supporter lourdement sanctionné après le choc contre Nice

Publié par Timothée Jean le 23 mars 2022 à 06:15

Le match entre l’ OM et l’OGC Nice (2-1), dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, a coûté une lourde sanction à un supporter marseillais.

OM-Nice : Six mois de prison fermes pour un supporter

Dimanche soir, l’ Olympique de Marseille a remporté un précieux succès dans la course à la Ligue des Champions. L’ OM s’est imposé (2-1) face à l’OGC Nice et occupe seul la deuxième place de Ligue 1. Une victoire qui a fait chavirer le stade Vélodrome et ses nombreux supporters. Lors de ce choc du haut du tableau, un événement a aussi attiré l’attention des fans présents dans l’enceinte. Un supporter est descendu sur la pelouse, a marqué un but dans les cages niçoises avant de se faire attraper par la sécurité. Si ce supporter a amusé la galerie, son intrusion illicite sur le rectangle vert ne restera pas impunie.

Deux jours après ces événements, le Tribunal vient en effet de rendre son verdict. Le prévenu a été condamné à six mois de prison ferme. Selon les informations de RMC Sport, le supporter turc de 21 ans « a accepté la condamnation proposée par le parquet de Marseille à trois mois de prison pour cette intrusion sur le terrain et à la révocation partielle à hauteur de trois mois d’une précédente condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée en novembre 2021 ».

Une interdiction de stade pendant trois ans

Ce supporter, façadier de métier, a plaidé coupable pour son geste déplorable à la sortie de sa garde à vue. Le Tribunal l’a également interdit de stade pour les trois prochaines années. Si l’auteur de cet acte a accepté sa sanction, son avocat, Me Pascal Luongo, a déploré tout de même la « relative sévérité de la peine proposée par le parquet pour ce qui n’était qu’un acte bon enfant (…) S’il a dérangé l’organisation de la rencontre, cet acte n’en revêt pas moins un caractère plutôt festif, en tout cas pacifique » a déclaré son avocat. La défense compte d'ailleurs saisir un juge d’application des peines pour faire convertir ces six mois de prison ferme en heures de travaux d’intérêt général .