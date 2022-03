PSG : Avant le Real Madrid, Mbappé prend une décision incroyable

Publié par Thomas le 23 mars 2022 à 16:36

Alors que le futur de Kylian Mbappé au PSG agite la presse internationale, le joueur a pris une décision forte cette semaine qui a grandement fait parler.

PSG : Mbappé refuse un partenariat et crée la discorde

Au centre de toutes les attentions ces derniers mois en France et en Europe, l’attaquant parisien Kylian Mbappé a encore fait parler de lui ce mercredi pour une raison bien spéciale. Convoqué avec l’Équipe de France durant cette trêve internationale, le champion du monde 2018 a créé la crispation d’une partie de la direction des Bleus, après une décision pour le moins engagée prise par ce dernier.

Comme le révèle Loïc Tanzi ce mercredi, l’attaquant du PSG a refusé certaines activités de sponsoring avec l’Équipe de France pour des raisons principalement d’éthique. Une décision forte de la part du joueur de 23 ans qui aurait provoqué la vive colère de certains membres de la Fédération Française de Football et du sponsor. Mbappé, connaissant l’impact de son image d’un point de vue marketing, aurait refusé d’associer son nom à des marques ou des sociétés auxquelles il n’adhère pas d’un point de vue éthique.

Ce mardi, les Bleus devaient se soumettre à une opération marketing avec plusieurs sponsors de l’Équipe de France comme Volkswagen, Uber Eats, Orange, Xbox, Konami et Coca-Cola. Une position forte prise par la star bondynoise qui pourrait avoir des conséquences sur le long terme d’un point de vue extra-sportif.

Après Ronaldo, Mbappé se positionne

Lors de l’Euro cet été, l’international portugais Cristiano Ronaldo avait défrayé la chronique en refusant de faire sa conférence de presse à côté de bouteilles de la marque Coca-Cola. Une prise de position qui avait eu le mérite de faire réagir la toile, mais qui avait surtout causé un impact économique néfaste à la société américaine les jours qui ont suivi. Plus qu’un simple geste anodin, le quintuple Ballon d’Or avait surtout voulu se servir de sa forte notoriété pour passer un message, critiquant alors la boisson sucrée, jugée par le joueur comme mauvaise pour la santé.

C’est dans le même esprit que Kylian Mbappé a récemment décidé de redéfinir les contrats liés à son image en Équipe de France. Comme le rappelle RMC Sport ce mercredi, " impliqué dans la nutrition des enfants, Mbappé n’est pas à l’aise avec certaines marques associées aux Bleus ". Sans conteste le joueur le plus médiatique de la sélection tricolore, le Parisien a alors été contacté par son président Noël Le Graët qui a tenté de le faire changer d’avis, en vain. Loïc Tanzi précise sur son compte Twitter, que le joueur et la FFF sont en discussions concernant les droits à l'image du Français depuis plusieurs mois et que la dernière réunion à ce sujet remonte au 14 mars dernier.