Equipe de France : Deschamps fait une grande annonce sur Giroud

En rappelant Olivier Giroud suite à la blessure de Karim Benzema, Didier Deschamps s’est attiré les critiques de certains supporters de l’Equipe de France.

Initialement absent de la liste concoctée par Didier Deschamps, Olivier Giroud sera finalement bien présent avec les Bleus pour les prochaines rencontres. Cependant, la présence de l'attaquant milanais repose essentiellement sur la blessure de Karim Benzema avec le Real Madrid, que sur les prestations de l'ancien Gunners. Ce remplacement de dernière minute relance l'éternelle querelle entre les soutiens du Milanais et ceux du Madrilène.

Absent des radars en Equipe de France depuis la défaite des Bleus à l'Euro 2020, la décision de rappeler le buteur de 35 ans interroge sur son statut et sa place au sein de l'effectif tricolore. Joueur central du dispositif de Didier Deschamps en Equipe de France pendant de nombreuses années, Olivier Giroud ne semble plus aussi indispensable aux yeux du sélectionneur des Bleus. "Olivier est un joueur qui a eu un statut à part pendant de longues années. Il ne l’a plus", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Ousmane Dembélé de retour à partir de juin ?

Olivier Giroud est clairement sur la pente descendante de sa carrière, et son avenir en Equipe de France semble pour le moins incertain. Alors que certains réclament du sang frais chez les Bleus, d'autres options pourraient être étudiées à l'avenir à ce poste. Christopher Nkunku, excellent cette saison, a d'ailleurs été appelé par le sélectionneur et pourrait être préféré à Giroud sur la feuille de match. Wissam Ben Yedder est lui aussi reconduit en Equipe de France pour animer l'attaque.

En parallèle de la présence de Giroud, le sélectionneur a évoqué le cas Ousmane Dembélé, absent de la liste des 23 pour les matches amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Alors qu'il performe depuis quelques semaines, son absence n'a pas manqué de faire réagir. Didier Deschamps s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. "Il est déjà venu avec nous, je sais ce qu'il est capable de faire. On verra après, au mois de juin." Le Barçelonais, un temps considéré comme persona non grata à Clairefontaine, pourrait donc revêtir à nouveau le maillot bleu dès le mois juin, à condition de poursuivre sur sa lancée.