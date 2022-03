PSG Mercato : Zidane, Mbappé, Noël Le Graët fait une grosse sortie !

Publié par Thomas le 23 mars 2022 à 14:36

Interrogé par Ouest-France cette semaine, le président de la FFF a longuement évoqué les dossiers Mbappé et Zidane au PSG.

PSG Mercato : Le Graët est catégorique pour Mbappé

Le mercato du Paris Saint-Germain s’annonce tonitruant ces prochains mois, notamment concernant certains dossiers brûlants. Vivement associé à un départ vers le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé laisse toujours planer le doute sur son avenir malgré de fortes présomptions de départ du PSG, à l’issue de son contrat. Si l’espoir reste de mise pour les dirigeants Rouge et Bleu, le club a reçu le soutien d’une figure importante du football français, le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët.

Dans un entretien accordé au journal Ouest-France ce mercredi, le dirigeant français a évoqué de nombreux sujets liés au Paris SG et à son mercato. Quand on lui demande où il aimerait voir évoluer Kylian Mbappé la saison prochaine, le président répond cash : " J’ai envie que Mbappé reste à Paris. Pour le foot français, c’est mieux d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, dans son championnat. "

Le Graët ajoute par la suite ne pas comprendre le dénigrement auquel est sujet le championnat de France, souvent placé au second plan face aux championnats anglais ou espagnols. " Le championnat espagnol est-il supérieur au nôtre ? Je n’en suis pas convaincu. Mais en tant que président de la FFF, je préfère qu’il reste en France ", a déclaré le dirigeant de 80 ans, avant d’enchaîner : " Kylian Mbappé a plus de chances d’être Ballon d’Or avec le PSG qu’en partant. Quand on change de club, il faut toujours se réhabituer à un environnement. Paris est sur une mauvaise série, mais reste un grand club. "

Le Graët confirme pour Zinédine Zidane

Autre opération importante que le Qatar tente de mettre en œuvre au Paris Saint-Germain, la venue cet été de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real l’année dernière. Pressenti pour prendre les rênes du club francilien pour succéder à Mauricio Pochettino, le champion du monde 98 s’est récemment ouvert à une arrivée dans la capitale, une tendance confirmée par Foot Mercato. " Ce serait bien pour le PSG ", indique Noël Le Graët qui confirme également que " Zidane sera sélectionneur un jour " de l'Équipe de France. Un passage par la case Paris SG semble donc de plus en plus probable pour l’ancien Galactic, qui souhaite reprendre du service la saison prochaine après un an de repos.