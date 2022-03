Real Madrid Mercato : Bale se met encore plus à dos les Merengues

Publié par Jules le 24 mars 2022 à 16:17

Le salaire de Gareth Bale pèse déjà lourd pour le Real Madrid et alors qu'une autre facture vient d'être révélée, le club refuse de la payer.

Real Madrid : Une facture de 30 000 euros pour Gareth Bale

Le Real Madrid, qui souhaite se débarrasser de beaucoup de ses joueurs, dont Gareth Bale, veut faire des économies avant les arrivées de plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé, dès cet été. Cependant, comme l'a révélé Marca, le club madrilène a reçu, il y a quelques mois, une grosse facture à régler correspondant aux frais médicaux de Gareth Bale.

Cependant, le Real Madrid refuse catégoriquement de payer les 30 000 euros de frais médicaux de l'international gallois alors qu'il paie déjà plus de 10 millions d'euros par an de salaire pour un joueur qui est loin d'être titulaire dans la capitale espagnole. Le club explique en effet que Gareth Bale s'était rendu lui-même dans le centre médical, sans l'accord du club. C'est pourquoi les Merengues refusent de signer le chèque qui réglerait les frais médicaux du joueur débarqué en 2013 contre plus de 100 millions d'euros en provenance de Tottenham.

La situation se tend entre le joueur et le club

En fin de contrat au Real Madrid à la fin de la saison, le joueur devrait très vraisemblablement quitter le club librement après près de neuf ans passés à Madrid. En effet, le club ne compte absolument pas le prolonger et veut économiser son gros salaire pour alléger sa masse salariale et tenter de nouveaux coups sur le marché des transferts dès cet été.

Ce nouveau désaccord entre le Real Madrid et son joueur de 32 ans acte un peu plus un divorce déjà bien entamé. Pour rappel, en seulement 3 ans, l'ailier gallois s'est blessé pas moins de 13 fois. Gareth Bale devra donc trouver une porte de sortie en juin. Reste à voir quel club sera prêt à faire des folies pour tenter ce pari très risqué.