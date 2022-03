Real Madrid Mercato : Huit joueurs annoncés sur le départ cet été

Publié par Jules le 23 mars 2022 à 20:06

Avant la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club doit faire de la place et souhaiterait se séparer de huit joueurs.

Real Madrid Mercato : Un grand ménage s'impose

Afin de faire de la place pour ses prochaines recrues et possiblement Kylian Mbappé, le Real Madrid doit dégraisser son effectif et cela passe par un grand ménage cet été. C'est le problème majeur des Merengues depuis quelques saisons, trop de joueurs grassement payés par le club ne justifient pas leur salaire et sont donc priés d'aller voir ailleurs.

Dans cette liste, on retrouve notamment Luka Jovic, qui aurait quelques touches, mais également d'anciens cadres du vestiaire madrilène tels que Marcelo, Isco, Gareth Bale ou encore Eden Hazard. Pour les trois premiers, la situation sera vite réglée, étant donné que leur contrat arrive à expiration à la fin de la saison. Une belle économie pour le Real Madrid qui n'aura plus à payer leurs salaires colossaux. À la liste des indésirables, on peut également rajouter Ceballos, Vallejo et Mariano Diaz, portant le total à 8 joueurs dont les Merengues souhaiteraient se débarrasser.

Le problème Eden Hazard

Parmi ceux-là, certains sont en fin de contrat, mais ce n'est pas le cas de toute la liste. Et s'il y a bien un joueur que le club voudrait voir partir au plus vite, c'est Eden Hazard, dont le salaire coûterait environ 25 millions d'euros par saison au Real Madrid. Avec seulement 877 minutes disputées cette saison, autant dire que l'international belge (116 sélections) est largement surpayé par rapport à son rendement réel.

Si les exigences salariales d'Eden Hazard posent un problème au Real Madrid, elles sont également le principal frein au départ du joueur. En effet, peu de clubs ont les capacités de payer une telle somme, surtout pour un joueur irrégulier, souvent blessé et qui a eu 31 ans en janvier. Le joueur, qui a encore deux ans de contrat avec la Casa Blanca, serait lui aussi agacé par la situation et son manque de temps de jeu et pourrait néanmoins faire un effort financier pour tenter de se relancer. Un départ du joueur ne serait donc pas à exclure d'autant que certaines formations de Premier League seraient intéressées. Marca a en effet révélé qu'Arsenal et Chelsea pourraient tenter ce pari à haut risque.