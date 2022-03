PSG Mercato : Real, Barça, coup d’éclat inoubliable pour Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2022 à 08:53

En fin de contrat en juin avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé proche du Real Madrid. Mais le Barça veut faire douter l’attaquant français.

Le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain et fortement pressenti sur le départ à l’issue de la saison, Kylian Mbappé va-t-il finalement abandonner son rêve d’enfant en snobant le Real Madrid pour le FC Barcelone ? Les dernières rumeurs en provenance de l’hexagone ouvrent bien une lucarne dans ce sens. En effet, selon les renseignements divulgués par le journal L’Équipe, la direction du club catalan, conformément au règlement sur les fins de contrat, aurait officiellement informé le Paris Saint-Germain de son intention d’ouvrir des pourparlers avec l’ancien avant-centre de l’AS Monaco en vue du prochain mercato estival.

Revenu dans le haut du classement en Liga, le Barça aimerait recruter une star offensive qui va incarner son nouveau projet et Xavi Hernandez aurait jeté son dévolu sur le numéro 7 du PSG. Même s’ils sont conscients qu’ils n’ont qu’une infime marge de manoeuvre dans ce dossier, les Blaugranas voudraient tout de même tenter leur chance. D’autant que le principal concerné ne serait pas forcément insensible à l’intérêt du club culé.

PSG Mercato : Mbappé ne ferme pas la porte au Barça

Si Marca et d’autres journaux madrilènes estiment que l’affaire est d’ores et déjà dite entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez en vue d’une arrivée gratuite l’été prochain, L’Équipe assure que le FC Barcelone pourrait créer une énorme surprise en détournant finalement le joueur du Paris Saint-Germain du Real Madrid.

« D’autant que l’attaquant du PSG, attaché à l’histoire du jeu et qui a un grand respect pour ce que représente le club catalan, n’a pas fermé la porte. Signe qu’il est prêt au moins à écouter ce que les dirigeants barcelonais ont à lui dire et confirmation, qu’il n’a toujours pas tranché pour son avenir. Ces échanges, s’ils se concrétisent, n’augurent pas forcément de la suite », explique le quotidien régional dans son édition du jour. Une rencontre entre l’entraîneur barcelonais Xavi et l’attaquant de 23 ans pourrait ainsi avoir lieu prochainement pour lui exposer le projet sportif catalan.

Affaire à suivre donc…